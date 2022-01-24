محافظة الريف تدعم إحداث مشاريع في ضاحية يوسف العظمة

ريف دمشق – عبد الرحمن جاويش

أكد رئيس مجلس بلدية ضاحية يوسف العظمة بريف دمشق الدكتور يعقوب عيسى أن زيارة محافظ ريف دمشق إلى الضاحية تأتي لدعم المشاريع الخدمية المتطورة والاطلاع على الأعمال التي تنفذها البلدية بالضاحية، حيث أثنى المحافظ على واقع الخدمات والنظافة، واطلع على موقع مشروع الحديقة، ومحلات تجارية تعود ملكيتها للمجلس لرفع الإيرادات، وتحسين سوية الخدمات.

وكان المحافظ قد عقد اجتماعاً مع المجلس والأهالي واستمع للمطالب كحفر بئر ماء لصالح الضاحية التي عانت طويلاً من مشكلة المياه.

ووجه المحافظ مؤسسة المياه بإعداد دراسة بأسرع، وقت وإعداد دراسة لبناء مقر للبلدية وتقديم إعانة لتزويد الضاحية بـ 25 عمود إنارة بالطاقة الشمسية وتركيبها قريبا بشوارع الضاحية.

وقال يعقوب: إن الزيارة كانت ناجحة بكافة المقاييس، وجاءت بوقت تشهد فيه الضاحية نهضة خدمية بارزة، إذ نفذت البلدية عدد من المشاريع بدعم من المحافظ، وكان أهمها مشروع الحديقة العامة خلف البلدية والتي تبلغ مساحتها نحو 7 دونمات بعد أن يتم تسليم المخطط الخاص للمديرية، وهناك مشروع الملعب، وإنشاء ساحة السيد الرئيس، وصيانات شاملة للطرقات، وتجميل مدخل وأرصفة الضاحية، وهناك مشروع تزفيت لكافة شوارع الضاحية مع تركيب لوحات دلالية وإنشاء مرافق خدمية وفق متطلبات الضاحية السكنية كمرآب السيارات ودورات مياه ومناهل وساحات خدمية.