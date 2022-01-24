من درعا …”الوزير الخطيب “: واقع الاتصالات بطريقه إلى التعافي

درعا – دعاء الرفاعي

أكد المهندس وزير الاتصالات محمد أياد الخطيب أن واقع الاتصالات السلكية والللاسلكية في محافظة درعا في طريقه إلى التعافي، وذلك من خلال وضع عدة خطط موضوعية وقصيرة تسرع وتيرة العمل لإعادة الاتصالات إلى ماكانت عليه قبل الحرب،مشيراً خلال زيارته إلى درعا إلى أن المحافظة كانت تمتلك قبل الحرب الإرهابية 48مركزاً هاتفياً مخدماً بأحدث التقنيات الحديثة، ولكن خسرت المحافظة بفعل الإرهاب مايقارب 38مركزاً، استطاعت كوادر السورية للاتصالات العمل على إعادة 33مركزاً بعد تحرير المحافظة من رجس الإرهاب، منها 5مراكز خلال العام الماضي، وبين أيضا أنه تم تركيب 2048 بوابة انترنت في عام 2021‪

وحاليا يتم العمل على تجهيز 4000 بوابة خلال العام الحالي، إضافة إلى الانتهاء من تركيب وحدة نفاذ ضوئية لمركز نصيب الحدودي حيث تمت إعادة الاتصالات إليه بشكل كامل.

وفي تصريح للصحفيين بين الخطيب أن هناك خطة لتوريد عدة تجهيزات خلال هذا العام ومحافظة درعا سيكون لها النصيب الأكبر من الشبكات والبوابات، كما سيتم تركيب عدة محطات وأبراج خلوية وفق التجهيزات المتوفرة حاليا ووفق الإمكانيات المتاحة، إضافة إلى تأهيل مركز البريد ليصبح جاهزا لتقديم خدماته الإلكترونية للمواطنين قبل نهاية الشهر الجاري.

ولفت الخطيب إلى أن العمل مستمر بالتعاون مع المجتمع الأهلي على إعادة فتح وتأهيل مراكز هاتفية جديدة في درعا البلد بشكل خاص وإسعافي، إضافة إلى إعادة تأهيل مركز الشجرة وتم وضعه في الخدمة.

وأشار الخطيب إلى أنه في القريب العاجل سيكون هناك مراكز خدمة لشركتي سيريتل وMTN بعد توقفها طيلة سنوات الحرب بعد تعزيز حالة الأمن والأمان في عموم المحافظة.

ونقل الصحفيون شكاوى المواطنين حول ضرورة زيادة سرعة الإنترنت للمحافظة ورفعها من 2غيغا إلى 8 غيغابايت، والعمل على حل مشكلة الإنترنت والشبكة اللاسلكية لبعض القرى والمناطق لاسيما في الريف الغربي بعد تطبيق توزيع الخبز عبر البطاقة الذكية نظرا لما يعانيه المعتمدين في تفعيل البطاقة لعدم توفر شبكة انترنت فيها.

وقد جال الوزير برفقة المحافظ وأمين فرع الحزب حسين الرفاعي على مركز البريد ومبنى الاتصالات وختم جولته في معبر نصيب الحدودي .