حفل توقيع ديوان “بصيرة قلب” في ثقافي حماة

حماة – معالي الخالد

وقع الشاعر حسان اليوسف ديوانه الجديد بعنوان “بصيرة قلب”، الصادر عن دار بعل للنشر والمطبوعات، وذلك في المركز الثقافي بحماة.

وبين اليوسف أن هذا الديوان هو الثاني له بعد “مداد الروح”، وجاء اسم “بصيرة قلب” تيمناً بالبصيرة المتقدة في صدور بناتي المكفوفات، ديما ورهف وبيسان وأسيل. ويحتوي الديوان على 38 قصيدة متنوعة الأغراض، حيث بدأ بقصيدة “بصيرة قلب”، وهي قصيدة على لسان الكفيف، ثم جاءت قصيدتا “ديما” و”رهف” لتجسدا حالتيهما وقدراتهما.

وأضاف اليوسف بأن الديوان يتضمن العديد من القصائد الوطنية التي تتغنى بالشام والشهيد ومدينة حماة وبلدة قمحانة وجسدت بعض القصائد الواقع العربي المؤلم، كما تضمن الديوان العديد من قصائد الغزل التي حملت طابع الحزن والألم، وفي هذا إسقاط لواقعنا المر على كل الموضوعات.

بدوره مدير الثقافة، سامي طه، تحدث عن رعاية وزارة الثقافة للأدب والكلمة الجميلة، وعن توجيهات الوزارة للاهتمام بقامات الفكر وإصداراتهم.