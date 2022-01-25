عون يبحث معه خطط تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سورية… الزامل: سورية تقدم كل التسهيلات لإتمام اتفاق الربط الكهربائي

بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مع وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل اليوم خطط تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سورية.

وأعرب الرئيس عون عن شكره لسورية على ما أنجزته لتسهيل توقيع الاتفاق الخاص بتزويد لبنان بالكهرباء منوهاً بالتعاون العربي القائم لدعم لبنان من قبل أشقائه ولا سيما في هذا الظرف الصعب الذي يجتازه.

من جهته نقل الزامل إلى الرئيس عون تحيات السيد الرئيس بشار الأسد وتوجيهاته بتقديم كل العون والتسهيلات كافة لكي يتم تنفيذ هذا المشروع.

حضر اللقاء سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم.

وفي مؤتمر صحفي مع وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض في بيروت أكد المهندس الزامل أن سورية تقدم كل التسهيلات لإتمام اتفاق الربط الكهربائي بين لبنان والأردن عبر الشبكة السورية لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن وفقاً لاتفاق الدول الثلاث في السادس من تشرين الأول الماضي.

وقال وزير الكهرباء: نقلت إلى الرئيس اللبناني ميشال عون خلال لقائي به تحيات السيد الرئيس بشار الأسد ووضحنا توجيهات الرئيس الأسد بتقديم كل العون والتسهيلات حتى يتم تنفيذ هذا المشروع مضيفاً: عملنا ما في وسعنا منذ أول اجتماع لأن يكون خط الربط جاهزاً نهاية العام 2021.

وتابع المهندس الزامل: في الـ 29 من الشهر الماضي أبلغنا الجانبين الأردني واللبناني بجهوزية الخط وكانت توجيهات الحكومة السورية واضحة بتقديم كل التسهيلات حتى إتمام هذا الاتفاق ونحن جاهزون للتوقيع وحضور التوقيع من قبل الطرفين اللبناني والأردني مشيراً إلى أهمية الزيارة التي يقوم بها إلى لبنان في سياق تفعيل التعاون العربي العربي بشكل عام.

من جانبه قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض: سنقوم غداً بتوقيع اتفاقية عبور الطاقة من الأردن إلى لبنان عبر سورية مؤكداً أهمية هذه الاتفاقية في إعادة بناء شراكات تاريخية بين الأشقاء العرب وتأمين كهرباء إضافية للبنان.ا

وفي تصريح أكد وزير الكهرباء أن اتفاق عبور الطاقة من الأردن إلى لبنان عبر سورية الذي سيوقع غداً في بيروت سيسهم في استقرار المنظومة الكهربائية في سورية.

وأشار الزامل إلى أنه تم إصلاح جميع الأعطال التي كانت تعيق تزويد لبنان بالكهرباء لافتاً إلى أن الاتفاق سيسهم في استقرار المنظومة الكهربائية في سورية بعائد يقدر بـ 18 ميغا واط ساعي.

ولفت وزير الكهرباء إلى أنه أكد خلال لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون في بيروت اليوم أن سورية ستقدم كل التسهيلات لرفع المعاناة عن الشعب اللبناني رغم ما تعانيه من حصار خانق وتدمير من قبل التنظيمات الإرهابية للمنظومة الكهربائية.

يشار إلى أن الاتفاق يتضمن تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عن طريق الشبكة الكهربائية السورية بكمية 225 ميغا واط ساعي يومياً.