المخابز والمشافي والدوائر الفنية في المحافظات على أهبة الاستعداد لمواجهة الظروف الجوية الطارئة

محافظات – البعث

تتابع المحافظات استعدادها في ظل الظروف الجوية الحالية التي تمر على كافة المناطق السورية.

ففي درعا (دعاء الرفاعي – محمد ناصر)، أوضح مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز المهندس فريد السويدان في تصريح لـ “البعث” أن كل مستلزمات صنع الرغيف متوافرة من خميرة ودقيق ومازوت وغيرها، وهناك وفرة في المخزون الاستراتيجي من مادة الطحين في كافة المخابز والمستودعات لتفادي حدوث أي نقص، ولمدة خمسة أيام متواصلة، مشيراً إلى أن كافة المخابز المنتشرة في أنحاء المحافظة تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها وذلك لتأمين احتياجات المواطنين اليومية من مادة الخبز.

ويبلغ عدد المخابز في المحافظة ١٠ مخابز احتياطية يصل إجمالي إنتاجها من الخبز إلى ٨٥.٧ طناً، وهناك 6 أفران آلية إجمالي إنتاجها 71.6، ما يعني أن إجمالي إنتاج المخابز العائدة للفرع في المحافظة يبلغ 157 طناً.

كما أفاد مصدر طبي في مشفى درعا الوطني أن المشفى بجهوزية تامة طيلة فترة العطلة ومستعد لأي حالة طارئة حيث تم تقسيم العمل إلى مناوبات لتغطية كل الأقسام وخاصة الإسعاف والعمليات، إضافة إلى استنفار كوادر التمريض طوال أيام العطلة لاستقبال أي حالة إسعافية فضلاً عن استعداد كل الأقسام من أشعة وجراحة وكلية ونسائية وأطفال لتقديم كل أشكال الرعاية للمرضى.

وفي سياق متصل، يستمر العاملون في مركز خدمة المواطن في البريد بمنح خدمات “خلاصة السجل العدلي” (غير محكوم)، و”خلاصة السجل المدني” (إخراج قيد مدني فردي _ بيان ولادة _ بيان زواج _ بيان طلاق _ بيان وفاة)، ومعاملات وزارة التربية.

وبين بهاء الدين الزعبي مدير البريد أنه تم وضع جدول مناوبات للفنيين في مركز بريد درعا ومكتب بريد إزرع ومكتب بريد الصنمين وذلك لتحسين عمل التعليمات وتقديم خدمات البريد للمواطنين من سجل مدني وغير موظف وحولات مالية وغير موظف وصرف رواتب المتقاعدين.

وفي حمص (البعث)، أشارت مديرة بريد حمص فاديا الصقر إلى استمرار العمل وصرف رواتب المتقاعدين خلال العطلة وذلك تخفيفاً للأعباء المادية والوقت والجهد على المتقاعدين، مبينة أن عملية دفع الرواتب بدأت منذ يوم الخميس الماضي وأن الازدحام المشاهد أمام مبنى مؤسسة البريد ناجم عن الأعداد الكبيرة للمتقاعدين (تأمينات اجتماعية، تأمين ومعاش) والبالغ عددهم حوالي ٣٨ ألف متقاعد والغالبية العظمى لم يقبضوا رواتبهم حتى الآن.

ونوّهت صقر إلى استمرار بعض الخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين منها الحوالات البريدية للعسكريين والمدنيين.

من جهته، بين مدير فرع المصرف العقاري بحمص، عصام نحاس، أن إدارة المصرف تقوم بتنظيم عملها بحيث يتم تشغيل المولدة الخاصة كل يوم ساعتين بين العاشرة والثانية عشرة ظهرا، طيلة أيام توقف الدوام في ظل عدم توافر الكهرباء.

وحول توقف يوم الأحد الماضي عن العمل، أشار نحاس إلى أن المسألة تتعلق بعدم معرفة عدد كبير من الموظفين بآلية العمل خلال التوقف وقد تم تدارك الموضوع وباشر المصرف باستقبال المواطنين منذ صباح اليوم الاثنين علماً أن صرافات الإدارة جميعها تعمل ويتم تغذيتها بالأموال بالإضافة إلى الصراف الموجود في حي الزهراء، أما الصرافين في الجامعة فهما مازالا خارج الخدمة وذلك لعدم التمكن من صيانتهما بسبب عدم توفر قطع غيار في الأسواق.

وتتابع مديرية الخدمات في المحافظة فتح الطرقات وإزالة الثلوج على طريق ضهرالقصير – الرادار باتجاه قرية البطار وصولاً إلى الحدود الإدارية لمحافظة طرطوس حيث يعتبر الطريق حالياً سالكاً بشكل جزئي..

وأكد مدير الخدمات الفنية المهندس أمين عيسى جاهزية آليات وورشات الخدمات الفنية واستعدادها لفتح الطرقات من خلال استنفار الكوادر والآليات في ناحية بلدة شين وقرية نعرة ومركز مديرية الخدمات الفنية ومحاور طريق الفرقلس – تدمر – حمص- دمشق .

في طرطوس (وائل علي)، شهدت محافظة طرطوس خلال الأيام الماضية تراجعاً ملحوظاً في درجات الحرارة وهبوب رياح عاتية اقتربت سرعتها من المئة كم/سا أدت إلى إغلاق كافة الموانىء البحرية التجارية والنفطية والنزهة في وجه الملاحة البحرية أكثر من مرة وتوقف حركة الصيد، وفي اتصال هاتفي مع رئيس بلدة أرواد أكد عدم حصول أضرار في الجزيرة إلى جانب تأمين حاجة الجزيرة من المواد التموينية الضرورية من خبز ووقود وسكر وأرز وخضار وفواكه وغيرها وتنبيه مراكز النقل والصيد لتوخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات الإبحار.

وكان فرع محروقات طرطوس بدأ توزيع كمية 50 ليتر من مازوت التدفئة كدفعة ثانية اعتبارا من يوم السبت ابتداء من المناطق الأشد برودة على أن يتم الانتقال تباعا لباقي المناطق.

ووضعت كافة المؤسسات الخدمية والإنشائية تحت التصرف والجاهزية القصوى لتنفيذ ما يتطلب منها والتدخل السريع وقت الحاجة بما فيها الأفران والمطاحن والمشافي والمراكز الصحية..

من جهته، أكد قائد فوج إطفاء طرطوس العقيد سمير شما على جاهزية الفوج وعناصره الكاملة للتدخل وتقديم المساعدة اللازمة إلى جانب رجال الدفاع المدني ومنظومة الإسعاف السريع.

وفي القنيطرة (محمد غالب حسين)، تفقّد محافظ القنيطرة عبدالحليم خليل واقع العمل في المخبزين الآلي والاحتياطي بمدينة البعث واللذين ينتجان يومياً أكثر من عشرين طناً من الخبز.

كما شملت جولة المحافظ صالتي مدينة البعث وخان أرنبة للشركة السورية للتجارة حيث اطلع على سير العمل فيهما ؛ ومدى توفر المواد الغذائية الأساسية ؛ موجهاً برفع نسبة توزيع المواد المقننة ؛ طالباً بطرح تشكيلة واسعة من مختلف السلع في صالات السورية للتجارة لتلبية احتياجات الأسرة .

يُشارإلى أن المحافظة شكّلت فريق عمل متكامل من الخدمات الفنية والزراعة والكهرباء والمياه والإطفاء والدفاع المدني لمواجهات موجات البرد والأمطار والثلوج والصقيع ؛ وتكليف الآليات الثقيلة بفتح الطرقات ؛ و تصريف مياه الأمطار ؛ ودرء خطر السيول عند حدوثها، وتأمين مادة الخبز للمواطنين والخدمات الأخرى المطلوبة.

في ريف دمشق (عبد الرحمن جاويش)، تواصل البلديات في ريف مشق أعمالها بفتح الطرق واتخاذ اجراءات إضافية لمواجهة أي طارئ، ففي منطقة الزبداني أكد رئيس مجلس المدينة المهندس باسل الدالاتي لـ”البعث” أن كوادر المجلس تتابع عملها برش مادة الملح لمنع تشكل الجليد إضافة لفتح الطرقات الرئيسية والدخلات الفرعية، مشيراً إلى أن المجلس وضع خطة لتأمين مادة الخبز للمواطنين بالتعاون مع مخاتير الأحياء وتوزيعها بشكل يومي.

من جهة أخرى واصلت بلديات رنكوس وتلفيتا وصيدنايا بالتعاون مع الخدمات الفنية والدوائر الخدمية بفتح الطرقات وتسهيل حركة المرور، وبين رئيس مجلس بلدة رنكوس مروان عمر أن البلدية تتواصل مع غرفة طوارئ المحافطة لطلب المساعدات كون آليات البلدية لا تلبي الحاجة.

من جهته، بين عضو المكتب التنفيذي للقطاع الزراعي ميشيل كراز أن القطاع الزراعي يشارك في فتح الطرقات الزراعية الرئيسية بالتنسيق مع مديرية الزراعة والروابط الفلاحية لاستمرار توريد ونقل الإنتاج الزراعي بسهولة.