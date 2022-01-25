مدير مشفى جامعة حلب يكشف بعض تفاصيل حقيقية الطفلة اللقيطة..!.

البعث – علي حسون

أكد مدير مشفى الجامعة بحلب الدكتور ماهر أعرج حقيقة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول قصة الطفلة اللقيطة في المشفى، إذ أوضح في تصريح خاص لـ”البعث” أن الطفلة دخلت إلى المشفى بتاريخ 16 / 10 / 2021 في حالة صحية سيئة جداً حيث كانت تعاني من تهشم في الوجه وأذية في الأطراف نتيجة البرد الشديد، وأنها وجدت بجانب سيارة مركونة، إضافة إلى أذية تنفسية صدرية، وقد أجريت لها العمليات الإسعافية اللازمة، وحالياً أصبح وضعها الصحي فوق المقبول وسيتم تسليمها إلى الجهات المعنية فور تحسن حالتها بشكل جيد لاتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً، مشيراً إلى أنه لم يسأل عنها أحد خلال هذه الفترة، علماً أن الطفلة دخلت بعمر ساعات إلى المشفى وعلى الأغلب أن الأذية الحاصلة والتهشم في الأنف حاصل نتيجة تعرضها لنهش من قوارض أو قطط على الأغلب .

والجدير بالذكر وحسب تأكيدات مدير المشفى أنها ليست الحالة الوحيدة الموجودة في المشفى بل هناك ٣ حالات مشابهة لأطفال آخرين، مشيراً إلى ازدياد حالات اللقطاء خلال السنوات الأخيرة.

يشار إلى أن المشفى تكتم إعلامياً عن وجود الطفلة خلال الأشهر الثلاثة كون الموضوع يتابع من الجهات المعنية والمختصة ولكن اليوم قد قرأنا عن الحالة نتيجة تسريبها من قبل أحد العاملين في المشفى.