أكبر ألماسة للبيع في لندن

قالت صحيفة “ذا تايم” البريطانية إن أكبر ألماسة سوداء في العالم، لها 55 وجهاً، وجاءت من خارج الأرض، ستُطرح للبيع في لندن.

تفتح المزايدة أبوابها بعد غد الجمعة، 28 كانون الثاني 2022، فيما من المتوقع أن يباع الحجر، الذي يبلغ وزنه 555.55 قيراطاً، مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني، أي ما يعادل 6.7 ملايين دولار أمريكي، بحسب ما قالت الصحيفة.

الألماسة النادرة عثُر عليها في البرازيل وجمهورية إفريقيا الوسطى، وهي جزء من نيزك ضرب الأرض، منذ أكثر من 2.6 مليار سنة، وتتلون بآثار عناصر أخرى.

في العام الماضي، تمّ شراء ألماسة على شكل كمثرى وزنها 101.38 قيراط، تُسمّى “المفتاح”، مقابل 12.3 مليون دولار وتمّ دفعها مقابل استخدام عملة مشفرة، مما جعلها أغلى قطعة مجوهرات تمّ بيعها على الإطلاق عبر عملة مشفرة حتى الآن.