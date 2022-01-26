إطلاق مشروع إنعاش الريف

ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش

أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بريف دمشق مشروع إنعاش الريف بأكثر من جمعية. وأوضح مدير الشؤون أحمد الصوان أنه تمّ البدء بإجراء دورات حسب متطلبات المجتمع الأهلي، وإقامة المعارض المهنية والحرفية، مبيناً أنه أيضاً تمّ إطلاق مشروع العمل الزراعي بمجمع الأحداث وتنفيذ مشاريع تدريبية لمهن إصلاح السيارات وغيرها.

يُشار إلى أن المديرية أنجزت في العام الفائت 123 زيارة تفتيشية على المنشآت والشركات الخاصة الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010. وبلغ عدد قرارات الغرامة المفروضة بحق أصحاب العمل المخالفين لقانون العمل 113 قراراً، وتجاوزت قيمة الغرامات 49 مليون ليرة. وفي مجال البطاقات تمّ منح 312 بطاقة عمل لغير العرب السوريين، ومنح 3491 شهادة عمل، واستقبال 100 طفل في روضة قرية السحل، واستقبال 17 طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة في معهد الإعاقة الذهنية بالتل، وتمّ منح 3061 بطاقة إعاقة، وبلغ عدد المعوقين المستحقين لرواتب الشلل الدماغي 1877. وفي مجال مكاتب العمل تمّ افتتاح مكتب عمل عدرا وعمل يبرود.