الثلوج تسبب انهيارات وأضراراً في ريف اللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة

أدى تساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية في محافظة اللاذقية إلى إغلاق بعض الطرق نتيجة تراكم الثلوج، كما سببّت الهطولات المطرية الغزيرة عدة انهيارات ترابية وصخرية في بلدة حمام القراحلة. وذكر رئيس مجلس بلدة حمام القراحلة مروان شباني أنه نتيجة الأمطار الغزيرة حصلت عدة انهيارات ترابية وصخرية في نطاق عمل البلدة، وأن أخطر هذه الانهيارات تسبّب بتدحرج صخور على طريق عام قرية جيبول، أصابت سيارة نقل عامة سرفيس صادف مرورها أثناء حدوث الانهيار وتسبّبت بأضرار مادية بالسيارة، وأدى الانهيار أيضاً إلى توقف حركة السير على الطريق لحين وصول بلدوزر تمّ طلبه من إحدى الجهات الخاصة القريبة من الموقع، وفتح الطريق وإزاحة السرفيس المتضرر بالتعاون مع شرطة الناحية والمجتمع الاهلي. ويجري العمل بالتنسيق بين المؤسسات المعنية والنواحي لزجّ الآليات وفرق العمل لجرف الثلوج وإعادة فتح الطرقات.

وحول الإجراءات التي اتخذتها محافظة اللاذقية لاستمرار عمل المؤسسات التموينية، أكد لـ”البعث” عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي يوسف أن جميع المؤسسات التموينية مستمرة في العمل خلال العطلة لضمان توفير جميع السلع والاحتياجات الضرورية خلال الظروف الجوية الراهنة، ولفت علي إلى أن كافة المخابز تعمل بطاقتها الإنتاجية الاعتيادية لتوفير مادة الخبز وفق آلية البطاقة الإلكترونية ووفق توطين الخبز، وهناك جولات مستمرة ودائمة على مدار الساعة. وأوضح عضو المكتب التنفيذي أن محطات المحروقات بالكامل مستمرة بعملها وفق المعتاد لتأمين المشتقات النفطية، كما يستمر توزيع مادة الغاز بإنتاج ٧٦٠٠ أسطوانة يومياً وفق الآلية المعمول بها، وتستمر صالات السورية للتجارة في عملها لتوفير جميع السلع والمواد الضرورية، وهناك تعليمات واضحة ومباشرة من السيد المحافظ حول استمرارية العمل بالوتيرة المناسبة على مدار الساعة.

وفي موازاة ذلك وبهدف مراقبة الأسواق، أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية عن إجراءات مكثفة لتأمين معالجة فورية لأي غبن يتعرض له المواطن دون الحاجة إلى تكبد عناء الوصول إلى المديرية من خلال تعميم أسماء وأرقام المراقبين التموينيين مع تبديل مستمر للمراقبين المعنيين في كل قطاع.

وفي المجال الصحي أعلنت مديرية الصحة في اللاذقية عن إجراءاتها لمواصلة تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين بالشكل الأفضل بالعطلة من خلال: رفع جاهزية المشافي على مدار 24 ساعة، حيث ستعمل على استقبال جميع الحالات ورفد المشافي بالأدوية والمواد الطبية حسب الحاجة، والتأكيد على الطاقم المناوب بضرورة التواصل الجيد وحسن الاستقبال لأي مريض، ورفع جاهزية دائرة الجاهزية والإسعاف والطوارئ ووضع جدول مناوبات على مدار الساعة. وأكدت المديرية أن جميع مشافي مديرية الصحة والهيئات المستقلة التابعة لها بالإضافة لمنظومة الإسعاف جاهزة لخدمة إخوتنا المواطنين، ويمكن الاستفسار على الخط الرباعي رقم /9931/. كما يمكن طلب المساعدة عند الحاجة من منظومة الإسعاف السريع عبر النداء 110 من أي خط ثابت أو خط خليوي، كما تمّ وضع مركز المناطق الصحية في خدمة المواطنين لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، وهي مناطق إشراف: جبلة الأولى وجبلة الثانية (القطيلبية) والشامية والقرداحة والحفة ومنطقة المدينة ضمن مركزي السكنتوري أيام (الأحد- الاثنين- الثلاثاء) ومركز الرمل الشمالي أيام (الثلاثاء- الأربعاء- الخميس) بالإضافة إلى استمرار عمل مركزPCR طيلة أيام الأسبوع.