توقيع اتفاقية الربط الكهربائي من الأردن عبر سورية إلى لبنان..

وقعت سورية ولبنان والأردن اليوم اتفاقية الربط الكهربائي من الأردن عبر سورية إلى لبنان.

وأكد وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل خلال مؤتمر صحفي في بيروت مع نظيريه اللبناني وليد فياض والأردني صالح الخرابشة عقب التوقيع أن توقيع الاتفاقية إنجاز مميز وقال: نحن في سورية من أولى الدول التي تسعى إلى التعاون العربي العربي في جميع المجالات.

وأضاف الزامل إن الحكومة السورية كانت تصر على إنجاح هذا الملف بأسرع ما يمكن وكان هناك إشراف مباشر من رئاسة الحكومة على متابعة تنفيذ الأعمال التي أنجزت في وقت قياسي ومدروس من قبل وزارة الكهرباء ومؤسسة نقل الطاقة حيث أنجزنا الأعمال التي تعهدنا بإنجازها خلال المدة المحددة ونحن جاهزون حاليا للربط الكهربائي.

وأوضح الزامل أن التوقيع هو بداية التعاون العربي العربي وسيكون فاتحة خير وبداية لتعاون أكبر في كل المجالات.

بدوره وصف وزير الطاقة اللبناني توقيع الاتفاقية باللحظة التاريخية المهمة للبنان وللوطن العربي ليس بحجمها ولكن برمزيتها وقال: نحن نرسخ العمل العربي المشترك والعمل الاقتصادي والاجتماعي واللحمة بين العرب بهذه الوقفة لأهميتها للشعب اللبناني.

وأوضح فياض نحن من خلال الاتفاقية سنؤمن 250 ميغا واط ساعي كهرباء بالتعاون مع الأردن ومؤازرة ودعم ومشاركة سورية وهو ما يكرس العمل العربي المشترك مشيراً إلى سعي لبنان لاستيراد الغاز من مصر والأردن وبدعم من سورية لتزويد محطة كهرباء الزهراني بالغاز لافتاً إلى أن اتفاقية بهذا الصدد ستدخل حيز التنفيذ بعد شهرين من الآن.

من جهته أكد وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة أن توقيع اتفاقية تبادل الطاقة الكهربائية مع لبنان واتفاقية العبور مع سورية يعزز أواصر التعاون بين دولنا وعلاقتنا التاريخية المستمدة من توجيهات قيادات في هذه البلدان مع ضرورة زيادة مستويات التعاون بيننا.

وقال الخرابشة: نحن ملتزمون بالتعاون فيما بيننا لمصلحة الجميع ليس فقط لمصلحة لبنان وأي تعاون ما بين الدول العربية هو مصلحة لجميع الدول العربية.