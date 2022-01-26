  مليشيا قسد تداهم  أحياء الزهور وغويران الغربي والليلية وتختطف عدد من المدنيين بذريعة ملاحقة إرهابي داعش

الحسكة _ اسماعيل مطر:

لليوم الثامن تتواصل الاشتباكات بين مسلحي تنظيم داعش الارهابي وبين ميليشيا قسد الانفصالية المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حيث كان لافتا الحديث عن دخول قوات بريطانية على خط المواجهات.

وافادت مصادر أهلية ل البعث بتجدد الاشباكات عند ساعات الصباح الأولى واستمرت الى بعد ظهيرة يوم الأربعاء وبشكل متقطع مع تحليق مكثف للطيران الحربي المروحي بعد فشل الوساطة التي سعت لعقد اتفاق بين الميليشيا الانفصالية وارهابي داعش المتحصنيين في سجن الثانوية.

في الأثناء قامت ميليشيا قسد بمداهمة أحياء الزهور وغويران الغربي والليلية وقامت باختتطاف عدد من المواطنين واقتادتهم الى جهة مجهوله وادعت الميليشيا بان سبب تفتيش منازل المواطنيين هي البحث عن الفاريين من تنظيم داعش أو البحث عن خلال لارهابي داعش .

على صعيد المهجرين من منازلهم بفعل الفوضى الحاصلة تتواصل مناشدات المدنيين في الأحياء المحاصرة قسرا من قبل المليشيا ومطالبتهم المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني الى التدخل السريع لاتقاذ حياة المواطنيين المدنيين الذين نفدت لديهم كافة مقومات الحياة المعيشية اليومية من خبز ومياه وأدوية وحليب الاطفال .

إبراهيم عواد خلف مدير الشؤون الاجتماعية والعمل أوضح للبعث بأنه تم افتتاح مركز ايواء جديد بين منطقى الجسرين وتم تأمين مستلزماته ضمن الامكانيات المتاحة وذلك بمساعدة عدد من الجمعيات الخيرية العاملة في المحافظة ليبلغ عدد المراكز المفتتحة ضمن مركز المدينة ٦ مراكز .