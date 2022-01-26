منشأة دواجن صيدنايا تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية

دمشق- محسن عبود

بيّن المهندس سامر زاهر مدير عام منشأة دواجن صيدنايا أن المنشأة حقّقت طاقة إنتاجية في جميع المواد التي تنتجها: بيض مائدة 27 مليون بيضة، لحم فروج مذبوح ومنظف 300 طن، بيض أمات بياض 390 ألف بيضة، بيض أمات فروج أكثر من 1.5 مليون بيضة، صوص بياض 280 ألف صوص، صوص فروج 500 ألف صوص، لافتاً إلى أن المنشأة تعمل في ظروف صعبة للغاية، حيث تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية وذلك بسبب انعكاسات الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحيط بعمل المنشأة، وعلى الرغم من جميع هذه الصعوبات فإنها مستمرة بتقديم المنتجات من بيض ولحم فروج إلى المواطنين من خلال صالاتها المنتشرة والموجودة في مدينة دمشق وريفها. وأشار زاهر إلى أن المنشأة بصدد زيادة الطاقة الإنتاجية للوصول إلى إنتاج 36 مليون بيضة مائدة- فروج مذبوح 270 طناً- وصوص بياض 1.7 مليون صوص- وصوص فروج 1.1 مليون صوص.

وأوضح زاهر المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل المنشأة، وفي مقدمتها صعوبة تأمين المواد العلفية وتأمين الصوص الأم لقطعان الأمات والتي مصدرها خارجي بسبب الحصار الاقتصادي الظالم والجائر، فضلاً عن تأمين المحروقات والأدوية واللقاحات البيطرية للقطعان، إلى جانب التقنين الكهربائي لساعات طويلة تقارب 20 ساعة يومياً، والنقص الشديد في اليد العاملة بسبب التسرب الذي حصل خلال سنوات الحرب، وخاصة منها التي لديها خبرة بتربية الدواجن وعمل المنشأة، لافتاً إلى النفقات الباهظة التي تترتب على أجور نقل المواد العلفية من وإلى المنشأة، وأيضاً نفقات الإصلاح الكبيرة لتجهيزات ومعدات المنشأة وقطع الغيار وصعوبة تأمينها من السوق المحلية، حيث ساهمت هذه الصعوبات في زيادة تكاليف الإنتاج للمنشأة وعدم تمكنها من تحقيق الخطة الإنتاجية المقرّرة للعام نفسه.