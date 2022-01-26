ميقاتي يعرب عن شكره لسورية والأردن لتعاونهما في تزويد لبنان بالكهرباء

أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم عن شكره لسورية والأردن لتعاونهما في تزويد لبنان بالكهرباء وذلك عن طريق توقيع اتفاقية الربط الكهربائي.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن ميقاتي قوله خلال استقباله في السرايا الحكومية وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل والطاقة الأردني صالح الخرابشة “نشكر سورية والأردن لتعاونهما في إنجاز هذا المشروع الحيوي للبنان والذي يساعد بحل أزمة الكهرباء في البلاد”.

وأضاف ميقاتي “في الأوقات الصعبة التي يمر بها لبنان تأتي هذه الخطوة كمساهمة عملية لحل أزماتنا المتراكمة ونتطلع أيضاً إلى إنجاز الخطوات اللازمة لاستجرار الغاز من مصر في أقرب وقت”.

ووقعت سورية ولبنان والأردن في وقت سابق اليوم اتفاقية الربط الكهربائي من الأردن عبر سورية إلى لبنان.