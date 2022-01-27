تجدد الاشتباكات في محيط سجن الثانوية الصناعية وقسد العميلة تواصل ترويع المدنيين

الحسكة _ البعث:

تجددت الاشتباكات في محيط سجن الثانوية الصناعية بالحسكة على الرغم من إعلان ميليشيا قسد العميلة المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على السجن حيث استقدمت الميليشيا تعزيزات اضافة إلى تحليق مكثف للطيران الحربي ال اف ١٦ التابع للاحتلال الأمريكي.

في الاثناء واصلت الميليشيا العميلة ترويع الآمنين في الأحياء المجاورة للسجن من خلال قيامها بمداهمة منازلهم في غويران الغربي والليلية والنشوة الشرقية. فيما عمدت الميليشيا عبر مكبرات الصوت الى تهديد القاطنين بعدم السير في الشوارع والازقة واغلاق المحال التجارية ومنعتهم من مغادرة منازلهم

إلى ذلك تزداد معاناة المدنيين العالقين في أحياء الزهور وغويران الغربي وغويران الشرقي في ظل طلب نداءات واستغاثات للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني التي لم تتدخل لتاريخه .

في حين تواصل الجهات الحكومية في المحافظة بتأمين خدمات المواطنيين والنازحين والمهجرين قسرا

وفي تصريح ل البعث قال المهندس عدنان خاجو رئيس مجلس مدينة الحسكة بأنه العمل مستمر حاليا بإقامة الخيم جانب غرفة الزراعة لاستقبال النازحين مؤقتا و العمل على تأمين المواد الغذائية والخبز مع الجهات المعنية. مشيرا الى انه يتم تقديم وجبات الافطار للنازحين والمهجرين في الخيم اضافة الى تقديم بعض السلل الغذائية والمادية من قبل الفعاليات المجتمعية .

من جانبه اكد الدكتور عيسى خلف مدير الصحة بأنه تم تزويد مركز اللؤلؤة الطبي وسط المدينة بالأدوية الضرورية مع تواجد للكوادر الطبية والفنية على مدار الساعة لافتا الى إستقبال بعض الحالات المحولة من العيادات المتنقلة في مركز اللؤلؤة وتم فحصها حيث تم تقديم بعض العلاجات اللازمة المتوفرة مشيرا الى أنه هناك جولة للأطباء الاختصاصيين على مراكز الايواء والقيام بفحص المرضى وتقديم العلاج اللازم لهم.