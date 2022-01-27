روسيا تجدد دعمها لسيادة سورية ووحدة أراضيها

جددت روسيا موقفها الثابت بضرورة الاحترام التام لسيادة سورية ووحدتها وسلامة اراضيها وانسحاب القوات الأجنبية المتواجدة فيها بشكل “غير قانوني.

ونقلت وكالة تاس عن نائب مدير إدارة الاعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف قوله في إحاطة صحفية اليوم: روسيا على قناعة تامة بأن هذه هي الطريقة الوحيدة نحو استئصال الإرهاب الدولي في سورية وضمان الأمن والاستقرار في هذا البلد وحوله على نحو مستدام.

في سياق آخر أعرب زايتسيف عن قناعة موسكو بأنه لولا “المساعدات الغربية” لكانت ستتم تسوية النزاع في أوكرانيا منذ فترة طويلة مبيناً أن النزاع نفسه الذي بدأ مع وصول المتعصبين القوميين إلى السلطة لم يكن ليحدث على الأرجح.

وقال: بعض الدول تحاول بث الخلاف بين الشعبين الروسي والأوكراني وخلق بؤرة لعدم الاستقرار في أوروبا بهدف تعقيد العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا.

وأوضح زايتسيف أن التوتر العسكري في أوروبا سينخفض إذا سحب “الناتو” قواته من دول أوروبا الشرقية مبيناً أن ذلك كان إحدى النقاط المهمة في مقترحات روسيا لحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة لم تجب في ردها على مقترحات الضمانات الأمنية عن مسألة عدم توسع حلف الناتو باتجاه الشرق.