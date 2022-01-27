فارسة بحصان تتجول في مدرج “شانيل”

اشتهرت عروض العلامة التجارية “شانيل” الفرنسية في أسبوع الموضة في باريس بتفاصيلها الدقيقة، دون اهتمام بأي نفقات مادية كبيرة، ولكن هذا العام ضمّ العرض فقرة خيالية لم يتوقعها أحد من الحضور الذين فوجئوا بدخول الفارسة شارلوت كاسيراجي، حفيدة النجمة السينمائية الراحلة جريس كيلي من وهي راكبة حصانها على المدرج في عرض هوت كوتور لربيع وصيف 2022 الذي أقامته شانيل، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة “مترو” البريطانية.

افتتحت شارلوت الابنة الكبرى للأميرة كارولين أميرة موناكو العرض مع حصانها وشرعت في القفز حول المدرج المتعرج، وكانت مرتدية سترة سوداء من التويد مع الترتر وتجولت بحصانها الأسود في أرجاء العرض بمكياج عيون دراماتيكي مع كحل مجنح وخوذة لإكمال مظهرها.

وشهد افتتاح عرض شانيل بأسبوع الموضة في باريس حضور رئيس تحرير مجلة فوج الأمريكية آنا وينتور، ومغني الراب فاريل ويليامز، والممثلة مارجوت روبي، وبعض الضيوف المشهورين الذين حصلوا على مقاعد في الصف الأمامي لمشاهدة عرض شارلوت.

تحدثت شارلوت، وهي أيضاً سفيرة لشانيل، عن حبها الشديد لركوب الخيل في الماضي، فقد أخبرت سابقاً مجلة “هاربر بازار” أن الخيول لعبت “دوراً مهماً” في حياتها منذ أن كانت طفلة، حيث قالت: “لقد أعطوني الطاقة للمضي قدماً، والقدرة على القتال، ومنحوني ثقة نادرة وقوة لا تقدّر بثمن، علموني التواضع والمنافسة من خلال قفز الحواجز.. وهي واحدة من الرياضات الأولمبية القليلة التي يتساوى فيها الرجال والنساء”. وأضافت: أن تكون فارساً عظيماً لا يعتمد على القوة الجسدية بل يعتمد بشكل أكبر على العقل والعاطفة.