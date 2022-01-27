منتخبنا الوطني يلاقي الإمارات بحثاً عن الفوز في التصفيات المونديالية

يدخل منتخبنا الوطني لكرة القدم مباراته أمام مضيفه الإماراتي عند الخامسة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر رافعاً شعار الفوز وحده.

منتخبنا الذي يحتلّ المركز الأخير في المجموعة بنقطتين سيكون مطالباً بخطف النقاط الثلاث لإحياء آماله في التأهل، خاصة وأن نظيره الإماراتي يحتلّ المركز الثالث برصيد ست نقاط، وأي نتيجة غير الانتصار ستعني نهاية حلم بلوغ الحدث العالمي.

صفوف المنتخب تبدو مكتملة بانضمام أبرز المحترفين في الدوريات العربية أمثال عمر السومة وعمر خريبين والمحترفين في كندا والسويد ملهم بابولي وحسام عايش، لكن المنغص الوحيد كان الإشكال الذي أدى لاستبعاد صانع الألعاب إياز عثمان على خلفية مطالبته باللعب أساسياً، فضلاً عن نسيان جوازات سفر بعض اللاعبين من قبل إداري المنتخب.

وبعيداً عن كل الأمور الإدارية فإن الظروف الفنية تبدو مواتية لتحقيق النتيجة المنتظرة في ظل غيابات مؤثرة في صفوف الإماراتيين.

مدرّب منتخبنا الوطني الروماني تيتا فاليريو أشار في المؤتمر الصحفي إلى أن المباراة ستكون صعبة لأن كلا الفريقين يسعى للفوز، مؤكداً أن المنتخب الإماراتي فريق قويّ ويمتلك عناصر مميزة، لكنه يثق بلاعبي المنتخب الذين يدركون مدى الحاجة لتحقيق الفوز بالمباراة إذا ما أرادوا المحافظة على آمال بلوغ الملحق، لافتاً إلى أن اللاعبين متحفزون لتسجيل نتيجة جيدة وهم يعلمون مدى ثقة الجماهير بهم.

يُذكر أن لقاء الذهاب كان قد شهد تعادل المنتخبين إيجابياً بهدف لمثله، فيما انتهى اللقاء الذي جمع المنتخبين في كأس العرب نهاية العام الماضي لمصلحة الإماراتيين بهدفين لواحد.

“البعث”