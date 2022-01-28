الثلوج تقطع ثلث طرقات أرياف جرد طرطوس

طرطوس- وائل علي

صدقت الأخبار التي سبقت هدوء العاصفة الثلجية القطبية التي بدأت بتدني درجات الحرارة دون الصفر المصحوبة بتساقط الأمطار والثلوج الكثيف الذي تجاوزت سماكته في بعض مناطق قرى القدموس وبرمانة المشايخ والقرى المحيطة ومحطة البث في جبل النبي متى بالدريكيش ومنطقة مشتى الحلو وبعض مناطق قرى صافيتا التي قيل إن الثلوج تسبّبت بقطع أكثر من ثلث طرقات الأرياف وفق عدد من الأهالي وأبناء الأرياف، وتعمل ورشات الخدمات الفنية والشركات الإنشائية ومجالس المدن والبلدات والوحدات الإدارية ورجال الشرطة والدفاع المدني والإطفاء على إزالة وتجريف الثلوج وتقديم المساعدة والإرشادات للسيارات العالقة.

من ناحية ثانية توجّه العديد من أبناء طرطوس إلى أماكن تساقط الثلوج للاستمتاع بعرس السماء وبملح الأرض الذي يأمل كثيرون أن يكون برد وصقيع شتاء هذا العام فاتحة خير وبشرى بيضاء واعدة لكل السوريين كبياض الثلج الذي كسا القمم والجبال وقطع الطرقات وبث الأمل في النفوس.