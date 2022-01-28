بطولات ومعسكرات في اتحاد الريشة بحثاً عن التطور المنتظر

أمين سر اتحاد اللعبة إياد محمود أوضح لـ”البعث” أن الاتحاد وضع خطة سنوية من أجل النهوض باللعبة العام الحالي، سواء على صعيد النشاطات المحلية أم الخارجية، كاشفاً أن منتخباتنا تحظى بمعسكر مهمّ تحضيراً للاستحقاقات القادمة يقام في ماليزيا، وهو طويل الأمد (من الممكن أن يستمر لعدة أشهر). وتضمّ بعثة منتخبنا اللاعبين رامي عثمان وزينب بدور والبراء برخو، على أن يتمّ إيفاد مزيد من اللاعبين في الفترة المقبلة عقب انتهاء السنة الدراسية، لافتاً إلى أنه تمّ اختيار هؤلاء اللاعبين من الخامات الواعدة، والتي كانت ضمن المنتخب الوطني الذي شارك في بطولة غرب آسيا الأخيرة في البحرين.

وأشار محمود إلى وجود مساعٍ من اتحاد اللعبة لإقامة معسكر تدريبي لمنتخب الرجال في مدينة كازان الروسية، لكن ما يعيق المعسكر وجود صعوبات تتعلق بالجانب المالي، حيث يتمّ العمل لتذليل تلك الصعوبات، كون الفائدة الفنية ستكون عالية، خاصة وأن اللاعبين سيتدربون بإشراف مدربين على مستوى عالٍ، والاحتكاك مع لاعبين دوليين ومن مدارس عريقة.

وشدّد محمود على أن اللعبة بحاجة للتطور، وعليه فإن اتحاد الريشة الطائرة يسعى لاستقدام مدرّب أجنبي خلال فترة الصيف للإشراف على اللاعبين واللاعبات من الفئات العمرية الصغيرة.

عماد درويش