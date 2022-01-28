تفاؤل في كرة جبلة بتحقيق نتائج إيجابية محلياً وآسيوياً

اللاذقية- خالد جطل

تسود حالة من التفاؤل في أوساط نادي جبلة مع اقتراب موعد المشاركة الآسيوية لفريق كرة القدم، حيث أكد عضو إدارة النادي مروان عبدو لـ”البعث” أن طموح فريقه في كأس الاتحاد الآسيوي سيكون التأهل للدور الثاني وتحقيق نتائج إيجابية لرفع اسم الكرة السورية بالبطولة، مضيفاً: القرعة أوقعتنا بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق السيب العماني والأنصار اللبناني والكويت الكويتي، والأخير سيكون من أقوى فرق المجموعة، وأعتقد أننا والكويت سننافس على التأهل، وفي سبيل ذلك سنقوم خلال الفترة القادمة بالتعاقد مع عدد من اللاعبين لتدعيم خطوط الفريق وفقاً لرؤية المدرّب.

وحول واقع الفريق بالدوري الممتاز وما حقّقه بالجولات الماضية من مرحلة الذهاب قال عبدو: نتائجنا جيدة ولا تعكس واقع فريقنا بسلم الترتيب (المركز الخامس)، قدمنا مباريات جيدة وكنا الطرف الأفضل بها، لكننا وللأسف تعثرنا ببعضها وأضعنا نقاطها، وخاصة مباراتنا مع الفتوة باللاذقية والتي كنا متقدمين بها بهدفين نظيفين إلى ما قبل النهاية بدقائق قليلة. بالعموم الفريق استعاد عافيته ويقدم عروضاً جيدة تجعلنا نطمئن عليه وسيكون لنا حضور قوي بمرحلة الإياب، وسيكون لفريقنا دور قوي في خارطة مقدمة الفرق كرقم صعب وطموحنا التواجد بين الفرق الستة الأوائل إضافة للدفاع على لقبنا كبطل لكأس الجمهورية.

وأكد عبدو أن عودة حارس منتخبنا الوطني إبراهيم عالمة للدفاع عن عرين جبلة سيشكل إضافة قوية للنوارس، لما يتمتع به العالمة من خبرة، كما أن وجوده يعطي ثقة كبيرة للاعبين. وحول افتقاد جبلة للهداف وصاحب اللمسة الأخيرة قال عبدو: بالفعل نحن نعاني من هذه المشكلة كما كثير من فرق دورينا، وبات عدم وجود مهاجم هداف مشكلة تؤرق معظم الفرق وهي فرصة لتغيير العقلية والاستفادة من لاعبي الفرق ككل سواء خط الوسط أو الأطراف، وهنا تكمن جمالية كرة القدم بتسجيل أي لاعب مهما كان مركزه للأهداف.