عبد اللهيان يؤكد الحاجة لإجراءات عملية بشأن الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الحاجة إلى إجراءات عملية وملموسة وقابلة للتحقق من قبل الغرب والولايات المتحدة لإثبات اتفاق دائم وموثوق بشأن برنامج إيران النووي.

وجدد عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش موقف إيران الجاد بالتوصل إلى اتفاق جيد في أقرب وقت ممكن.

وبشأن الأوضاع في اليمن أكد عبد اللهيان دعم بلاده إيجاد حل سياسي لإنهاء الحرب هناك داعيا الأمين العام إلى لعب دور أكبر في إنهاء الحصار ووقف العدوان السعودي على المناطق الاهلة بالسكان في اليمن.

من جانبه رحب غوتيريش بأي تقدم في المحادثات النووية في فيينا وقال “إن الأمم المتحدة تدعم دائما الاتفاق النووي والسلام الدولي”.

ونوه غوتيريش بالمواقف البناءة لإيران في دعم عملية السلام والاهتمام بالقضايا الإنسانية والبدء في محادثات سياسية لإيجاد حل للأوضاع في اليمن.