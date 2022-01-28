” قسد” العميلة تداعم منازل المواطنين في حي النشوة الغربية وتروع قاطنيه

الحسكة _ البعث

منعت ميليشيا قسد العميلة المرتهنة للاحتلال الامريكي أهالي أحياء غويران الغربي وغويران الشرقي وحي الزهور والفيلات والليلية والنشوة الغربية والنشوة الشرقية والشريعة من اقامة فريضة صلاة الجمعة في مساجد تلك الأحياء من خلال فرض حظر تجوال، فيما واصلت الميليشيا ترويع المواطنيين المدنيين في أحياء مدينة الحسكة من خلال حملات المداهمات والتفتيش. وافادت مصادر أهلية بأن الميليشيا قامت صباح الجمعة بتطويق وحصار حي النشوة الغربية من كافة الجهات وعمدت على ترويع الأطفال والنساء وكسر وخلع ابواب المنازل بذيعة ملاحقة ارهابي داعش أو البحث عن خلايا تنظيم داعش الارهابي على حد زعمها . واشارت المصادر بأن الميليشيا قامت مساء يوم الخميس بمداهمة حي السكن الشبابي جنوب المدينة وقامت بترويع الاهالي من خلال استخدام مكبرات الصوت وعمدت على منع الناس من مغادرة منازلهم وقامت بتجميعهم بأمكنة خارح منازلهم .

في الاثناء واصلت الجهات الحكومية عمليات انقاذ ومساعدة العائلات المهجرة حيث أكد محمد الكاين عضو المكتب التنفيذي في محافظة الحسكة بأن جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة على استنفار كامل من اجل تقديم الخدمات والمساعدات الانسانية في مراكز الإيواء المؤقت والبالغ عددها سبعة مراكز لافتا الى ان المخبز الآلي ” مخبز المساكن ” يعمل على مدار الساعة من خلال نظام الوراديات من أجل تأمين مادة الخبز للاهالي اضافة الى تأمين احتياجات مراكز الإيواء بكافة المستلزمات والخدمات. بدوره مدير مؤسسة مياه الشرب بالحسكة المهندس محمود العكلة قال بأنه تم ضخ المياه بإتجاه حيي غويران الغربي والشرقي بعد انقطاع دام لنحو عشرين يوما وان ضخ المياه مستمر دون انقطاع وفق نظام التقنين الذي وضعته المديرية بعد ان تم تقسيم المدينة الى عدة قطاعات . من جهته أشار علي منصور رئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة بأن متطوعي الفرع قاموا بتركيب عدد من خزانات المياه لمراكز الإيواء للأسر النازحة والمهجرة والعمل على تعبئتها بالمياه الصالحة للشرب .

لافتا إلى أن متطوعي فرع الهلال الأحمر العربي السوري ومع ازدياد أعداد مراكز الإيواء المؤقت وسط مدينة الحسكة يواصلون تقديم المواد الإغاثية حتى ساعات متأخرة من الليل .مبينا إلى أنه يتم تقديم المساعدات الغذائية الإنسانية للأسر الوافدة لدى الأسر المستضيفة وسط المدينة بعد ان تم احصاءها مسبقا .

وحدات الجيش تمنع عربات للاحتلال الأمريكي من دخول مركز مدينة الحسكة

في سياق متصل منعت وحدات من الجيش العربي السوري عربات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي من الدخول إلى مركز مدينة الحسكة.

حيث منع عناصر الجيش العربي السوري عربتين عسكريتين تابعتين لقوات الاحتلال الأمريكي حاولتا الدخول إلى مركز مدينة الحسكة بجانب صيدلية النجمة وسط شارع فلسطين وأجبروهما على التراجع ومغادرة المنطقة.وتكررت حالات منع وطرد الأرتال التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي من قبل الجيش العربي السوري والمواطنين في أرياف ومدن محافظة الحسكة.