مونكلير الإيطالية تقاطع الفراء الطبيعي

أعلنت دار الأزياء الإيطالية الفاخرة مونكلير، هذا الأسبوع، أنها ستتوقف عن شراء الفراء الطبيعي هذا العام وستبدأ بالتخلص التدريجي من الفراء الحقيقي من جميع مجموعاتها، وستكون آخر مجموعة لعرض فراء الحيوانات الحقيقية هي مجموعة خريف/ شتاء 2023.

وكانت مونكلير المعروفة بتصميم أزياء التزلج، التي تستخدم الريش والفراء الطبيعي في تزيين الملابس، ولكن في العام الماضي أطلقت منظمة حقوق الحيوان “بيتا” عريضة تطالب دار الأزياء الإيطالية بالتخلص من الفراء. وقالت العلامة التجارية في بيان للإعلان عن هذا التحول: يتوافق هذا القرار مع التزام مونكلير المستمر بممارسات الأعمال المسؤولة والمشاركة البناءة وطويلة الأمد للعلامة التجارية مع منظمة حقوق الحيوان الإيطالية.

وأشاد المشاركون في الحملة بالقرار، الذي جاء بعد عدد من العلامات التجارية الفاخرة الأخرى، بما في ذلك فالنتينو وبرادا وفيرساتشي، وجوتشي، كندا جوس وأرماني، الذين أعلنوا بالفعل عن الابتعاد عن استخدام الفراء الحقيقي.

وقال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة: لقد تم حظر استخدام الفراء بحق في هذا البلد لأكثر من 20 عاماً ولقد أطلقنا العام الماضي دعوة لتقديم أدلة حول هذه القضية لفهم آراء الجمهور والشركات وشركائنا التجاريين والقيمة الاجتماعية والاقتصادية لقطاع الفراء ونحن الآن ندرس بعناية الآراء والبيانات ودراسات الحالة التي تلقيناها عند التفكير في خطواتنا التالية بشأن الفراء وسيتم نشر ملخص للردود التي تحدد النتائج الرئيسية قريباً.