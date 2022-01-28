6 صواريخ كاتيوشا تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في مطار بغداد الدولي

استهدفت ستة صواريخ كاتيوشا على الأقل قاعدة فكتوريا الأمريكية في محيط مطار بغداد الدولي فجر اليوم ما أدى إلى إصابتها بأضرار مادية.

وقال مصدر أمني عراقي لمراسلة سانا في بغداد “إن بعض الصواريخ سقط على المدرج المدني الخاص بمطار بغداد الدولي وأسفر عن أضرار بعدد من الطائرات المدنية والبعض الآخر على قاعدة فكتوريا الأمريكية التي لم تكشف أضرارها”.

وأكد المصدر أن تفعيل نظام الصواريخ للدفاع الجوي العراقي أوقف عدداً من الصواريخ المتبقية.

وكانت أربعة صواريخ كاتيوشا استهدفت في الرابع من الشهر الجاري قاعدة فيكتوريا الأمريكية داخل محيط مطار بغداد الدولي.