أرقام وألوان من الدوري الكروي الممتاز..!

ناصر النجار

بعد أن تابعت “البعث” بعض ملامح الدوري الكروي الممتاز في المباريات التي أُجريت من الذهاب، وبلغت 75 مباراة، سجل فيها 179 هدفاً، نتابع اليوم بعض الأرقام الرئيسية والمهمّة التي ظهرت بعد أن انقضى من الذهاب أحد عشر أسبوعاً باستثناء مباراتين مؤجلتين: الأولى بين تشرين وجبلة، والثانية بين حطين والشرطة، وتمّ تأجيل المباراتين لعدم صلاحية ملعب الباسل وملعب المدينة الرياضية باللاذقية.

على صعيد الهدافين، فالصدارة لمهاجم الجيش محمد الواكد وله عشرة أهداف، يليه مهاجم الفتوة محمد زينو وله سبعة أهداف، وفي المركز الثالث برصيد خمسة أهداف يتنافس كلّ من محمد كامل كواية من تشرين، ومصطفى الشيخ يوسف من جبلة، وسليمان رشو من الحرجلة، وصبحي شوفان من الوثبة، ويأتي في المركز الرابع عبد الرزاق بستاني من الوثبة برصيد أربعة أهداف.

احتسب الحكام 27 ركلة جزاء ضاع منها ست ركلات وسجل الباقي، أما أكثر الفرق نيلاً لركلات الجزاء فهي الكرامة والجيش والوحدة، ولكل منها أربع ركلات: الكرامة سجل واحدة عبر إبراهيم الزين وأضاع ثلاث ركلات مرتين عبر أحمد العمير والثالثة عبر عمرو جنيات، والجيش سجل الركلات الأربع: ثلاث منها لمحمد الواكد وواحدة لرامي عامر، وسجل الوحدة الركلات الأربع أيضاً: ركلتان لأيمن عكيل وركلة لخالد مبيض ورأفت مهتدي، فيما نال الطليعة ثلاث ركلات، فسجل أمين حداد وعبد الله نجار وأضاع زاهر خليل، كما نال جبلة ثلاث ركلات سجل ركلتين منها عبد الإله حفيان وأضاع الثالثة مصطفى الشيخ يوسف، ومثله الاتحاد فسجل له زكريا عزيزة ومحمد ريحانية وأضاع طالب عبد الواحد، ونال الفتوة ركلتين سجلهما محمد زينو، ونال تشرين ركلة واحدة سجلها نصوح نكدلي ومثله حطين وسجل له مؤيد الخولي وسجل للوثبة أنس بوطة وللحرجلة محمد شريفة.

فرق النواعير والشرطة وعفرين لم تنل أي ركلة جزاء، أما أكثر الفرق التي احتسبت عليها ركلات جزاء فهي الاتحاد والحرجلة بواقع أربع ركلات ثم النواعير وحطين وعفرين والفتوة بثلاث ركلات، واحتسبت على الشرطة ركلتان وركلة جزاء واحدة احتسبت على الجيش وجبلة والطليعة والكرامة وتشرين، ولم يتعرض فريقا الوحدة والوثبة لأي ركلة جزاء.

على صعيد البطاقات الحمراء، رفع الحكام البطاقة الحمراء 19 مرة، ونال الجيش بطاقتين لزكريا حنان وطه بصيص ومثله حطين لمحمد قلفاط وزين خديجة، وكذلك الكرامة لإبراهيم الزين وعبد الملك عنيزان، وبطاقتين للفتوة نالهما هادي الملط وعبد الرحمن الحسين، وبطاقتين لجبلة عبر أحمد بيريش وحمزة الكردي، والأكثر فريق عفرين حيث تعرض لاعبوه لثلاث بطاقات على التوالي لمحمد السالم وأيمن صلال وعبد القادر دكة، ونال الشرطة بطاقة واحدة لمعن الحسن، والطليعة نال بطاقة واحدة لعبد الله النجار، ومثله جاره النواعير حيث تعرض طريف الزبدي لبطاقة حمراء، وكذلك تشرين خرج بالحمراء مدافعه عبد الرزاق محمد.

فقط فرق الوثبة والوحدة والاتحاد لم يتعرّض لاعبوها لأي بطاقة حمراء.