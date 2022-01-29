تراجع نسبي في إصابات الكورونا بطرطوس

طرطوس- لؤي تفاحة

أكد الدكتور اسكندر عمار مدير مشفى الباسل في طرطوس أن حجم الإصابات بوباء كورونا خلال الأيام القليلة الماضية شهد تراجعاً نسبياً بحدود 50- 60% بعدما سجلت المحافظة في الأسبوعين الماضيين أعلى نسبة إصابات على مستوى القطر، كذلك الأمر تمّ تسجيل انخفاض في عدد الوفيات.

وفي موضوع إعطاء اللقاح، بيّن مدير مشفى الباسل وجود تزايد ملحوظ ولافت من قبل المواطنين لأخذ اللقاح المتوفر في كافة المشافي العامة والمراكز الصحية التي تقدمه مجاناً لكل من يرغب من المواطنين.