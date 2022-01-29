” قسد العميلة ” تداهم قرى وأحياء مدينة الحسكة وتبث  الذعر والخوف في نفوس الأهالي

الحسكة _ البعث:

تواصل ميليشيا ” قسد العميلة” مداهمتها لمنازل المواطنين المدنيين في عدد من أحياء وقرى مدينة الحسكة وسط بث حالة من الرعب والخوف في نفوس الاطفال والنساء.

وافادت مصادر أهلية بأن الميليشيا قامت فجر اليوم بمداهمة قرى تل فيضات شامية والخزنة والحرملة التابعة لريف تل تمر الجنوبي واستقدمت الميليشيا تعزيزات اضافية وسط تحليق للطيران الحربي المروحي والمسير التابع للاحتلال الامريكي. وذكرت المصادر بأن الميليشيا قامت باقتياد الشبان من تلك القرى الى جهات مجهولة بعد ان قامت بتجميعهم في عدد من المدارس التي استولت عليها الميليشيا وحولتها الى مقرات عسكرية .

وفي السياق ذاته قامت الميليشيا بتطويق النشوة الغربية والشريعة والنشوة الجنوبية صباح اليوم من كافة الجهات من خلال استخدام عدد كبير من الآليات والعربات المدرعة العسكرية.

وذكرت المصادر بأن الميليشيا قامت بكسر وخلع وسرقة ابواب المنازل المغلقة والتي نزح اهلها مع بداية الفوضى التي اوجدتها الميليشيا واستولت على محتوايته . في الأثناء تتواصل الجهود الحزبية و الحكومية والمجتمعية والهيئات الدينية وبعض الجمعيات الخيرية العاملة في المحافظة بتقديم المساعدات الإنسانية الاغاثية للأسر النازحة والمهجرة حيث أكد الرفيق تركي حسن أمين فرع الحزب بالحسكة وبتوجيه من القيادة المركزيه للحزب تم استنفار كافة المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجهاز البعثي منذ اليوم الأول من أجل تقديم المساعدات للأسر النازحة والمهجرة في الأحياء الجنوبية. مشيرا الى استمرار تقديم هذه المساعدات ولاسيما الاحتياجات الضرورية والعمل على توفير مستلزماتهم اليومية من أجل تخفيف معاناته.و

في سياق متصل أكد المهندس انور العكلة مدير شركة كهرباء الحسكة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء مركز المدينة نتيجة العطل الكبير الذي حدث في محطة تحويل المبسطة المغذية لمركز مدينة الحسكة والأحياء المحيطة بها بسبب عطل على خط ال66 ك. ف نتيجة الاشتباكات الدائرة في محيط حي غويران وحي الزهور. لافتا الى ان الورش الفنية ستقوم بإصلاح العطل فور توقف الأشتباكات.