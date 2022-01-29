معسكر ناجح لمنتخب ناشئي اليد في حماة

حماة – منير الأحمد

أنهى منتخبنا الوطني للناشئين بكرة اليد استعداداته للمشاركة في البطولة العربية لمواليد 2004 – 2005، والتي ستنطلق في الأردن في الثاني من شهر شباط القادم، حيث اختتم أمس الجمعة معسكراً تدريبياً في حماة بإشراف مدرّبه، الكابتن أيهم مسالمة، الذي أكد لـ “البعث” أنه كان من المقرّر أن يخوض المنتخب معسكراً خارجياً بالإضافة إلى المشاركة بدورة دولية في إيران لكن في الثواني الأخيرة تمّ إلغاؤهما لأسباب لوجستية، الأمر الذي أربك الكادر التدريبي خاصة، وأن المنتخب لم يلعب أي مباراة تذكر قبل الاستحقاق. وبيّن أن الخيار كان التعويض بمعسكر داخلي في محافظة حماة التي كانت – وما زالت – مدرسة كبرى في كرة اليد، ولها ماض عريق في الإنجازات والبطولات المحلية والخارجية، ورافدة حقيقية للمنتخبات الوطنية.

وأشار مسالمة إلى أن المعسكر كان ناجحاً بكل المقاييس، وتمّ التركيز خلاله على رفع المستوى البدني بمشاركة كافة اللاعبين، وجرت التمارين في صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية، بمعدل تمرينين في اليوم الواحد، صباحي ومسائي، لافتاً إلى إجراء مباراتين وديتين مع ناديي الطليعة والنواعير تمّ التعرف من خلالهما على مدى جاهزية الفريق للبطولة، والاطمئنان على المستوى الذي وصل إليه اللاعبون من الناحيتين الفنية والبدنية، وتمّ تلافي الأخطاء التي حصلت خلال فترة التحضير.

يُشار إلى أن البطولة العربية ستشهد مشاركة منتخبات مصر والجزائر والكويت وسورية والأردن، وستقام منافساتها وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل إلى الدور قبل النهائي الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى.