الأدميرال إيراني: التعاون البحري مع روسيا والصين سيقلب المعادلات في المنطقة

أكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن المناورات البحرية المشتركة التي نفذت مؤخراً بمشاركة إيران وروسيا والصين، حملت رسالة من أن الدول المستقلة قادرة عبر التماسك فيما بينها أن تقدم نموذجاً جديداً لتأمين وحراسة الملاحة البحرية في المنطقة، وبالتالي إحلال السلام على الصعيد الدولي.

وفي تصريح له اليوم الأحد، نوّه إيراني أن المناورات المشتركة التي نفذت بواسطة الدول الثلاث، في شمال المحيط الهندي، هي الثالثة من نوعها في غضون 3 أعوام، وحملت مفهوما خاصا وفق المعايير الدولية؛ موضحاً أنها تميّزت عن نظيراتها السابقة لأن كلاً من بحرية إيران وروسيا والصين شاركت بنهج وأسلوب خاص وقد استخدمت أجهزة تختلف عن بعضها الآخر.

وأضاف أن المناورات البحرية المشتركة في نسختها الثالثة شهدت زيادة بواقع ضعفين من القوات البحرية الإيرانية والروسية والصينية، مقارنة بالمناورات السابقة، مؤكداً، أن استمرار الدول الثلاث في تعاونها البحري هذا سيقلب معادلات الدول التي تنتفع من إثارة الفوضى في المنطقة.

أقتصادياً، حذر قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي خلال استقباله اليوم حشداً من أصحاب المصانع والمسؤولين والناشطين الاقتصاديين الإيرانيين، من أن هدف أعداء البلاد من حربهم الاقتصادية دفع الاقتصاد الإيراني للانهيار، وتحقيق مآربهم السياسية عبر إحباط الشعب، مشدداً على وجوب وضع خطة استراتيجية لكل القطاع الصناعي في البلاد ودعمه ومراقبته وتوجيهه عبر مسؤولين حكوميين، داعياً من جديد إلى التصدي لهذه المخططات بعدم رهن الاقتصاد بأي ملف خارج السيطرة.

من جهته أكد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإيرانية الروسية، إبراهيم رضائي توصل البلدين إلى مجموعة من الاتفاقيات المهمة في مختلف المجالات، منها الطاقة والتعاملات التجارية والنقل.

وأوضح رضائي، أنه في مجال الطاقة، اتفقنا على تطوير حقول النفط والغاز الإيرانية، مضيفاً أنه في مجال التعاملات المالية والمصرفية اتفقنا على كسر هيمنة الدولار من خلال حذفه من التعاملات التجارية بين البلدين، كما تم اتخاذ قرارات جديدة بشأن النقل التجاري والتعامل المباشر بين إيران وروسيا.