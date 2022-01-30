صاروخ باليستي يمني يستهدف مرتزقة العدوان السعودي في شبوة

قتل وأصيب عدد كبير من مرتزقة العدوان السعودي اليوم إثر استهداف الجيش اليمني تجمعاً كبيراً لهم بصاروخ باليستي في محافظة شبوة اليمنية.

ونقل موقع “المسيرة نت” عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله في بيان ان القوة الصاروخية تمكنت من استهداف تجمع كبير لمرتزقة العدوان في منطقة النقوب بمديرية عسيلان بصاروخ باليستي ظهر اليوم وكانت الإصابة دقيقة نتج عنها مصرع وإصابة أعداد كبيرة منهم إضافة لتدمير وإحراق خمس آليات لمرتزقة العدوان ووقوع أضرار فادحة في مواقعهم.

‏وكانت القوة الصاروخية فى الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت أمس أيضاً تجمعاً كبيراً للمرتزقة في مديرية عسيلان بصاروخ باليستي ما أدى إلى مصرع وإصابة أكثر من 40 منهم بينهم قادة وتدمير عدد من الآليات.

كما تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة تجسسية نوع سكان إيغل أمريكية الصنع بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية الليلة الماضية بأجواء مديرية الجوية في مأرب.