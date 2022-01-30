دول  العالم تسجل أرقاما جديدة بإصابات كورونا ومتحوراته

تسجل دول العالم كل يوم أرقاما جديدة في عدد الإصابات لمواطنيها بفيروس كورونا في ظل ظهور متحورات جديدة وتصريحات للمعنيين بالشأن الصحي العالمي .

وفي روسيا تخطت حصيلة الإصابات اليومية عتبة الـ 120 ألفاً لأول مرة منذ بداية تفشي الجائحة في وقت سجل فيه مؤشر الوفيات الجديدة المرتبطة بالفيروس تراجعاً وقالت غرفة العمليات الروسية الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس في تقريرها اليومي كما نقله موقع روسيا اليوم إنها سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 121228 إصابة جديدة بالفيروس مقابل 113122 إصابة أمس ما يشكل عاشر قفزة غير مسبوقة في حصيلة الإصابات على التوالي لافتة إلى تسجيل 617 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس ما يشكل انخفاضاً عن الحصيلة السابقة البالغة 668 حالة موضحة أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع منذ بداية الجائحة إلى 11 مليوناً و737007 إصابات منها 330728 حالة وفاة و10 ملايين و218151 حالة شفاء.

من جهتها أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانيا اليوم عن حملة ستبدأ هذا الأسبوع لتطعيم الأطفال الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا والذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً ونقل عن ماغي ثروب وزيرة شؤون التطعيم في بريطانيا قولها إنه لن تتم الموافقة على لقاح جديد للأطفال ما لم يتم الوفاء بالمعايير المتوقعة للسلامة والجودة والفعالية وسيحصل الأطفال على جرعتين 10 ميكروغرامات من لقاح فايزر بيونتيك وهي ثلث جرعة البالغين.

وسجلت الهند 893 وفاة و 234281 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية ووفق أحدث بيانات موقع وورلد ميتر فقد بلغ إجمالي الإصابات في الهند حتى اليوم 41 مليوناً و 92522 فيما بلغ مجمل الوفيات 494110 حالات وتحتل الهند المركز الثاني عالمياً من حيث عدد الإصابات بالفيروس بعد الولايات المتحدة و الثالث من حيث عدد الوفيات بالمرض المرتبط به بعد الولايات المتحدة والبرازيل .

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى تسعة ملايين و737215 بعد تسجيل 118970 إصابة جديدة وارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 117725 بعد تسجيل 59 وفاة .

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة اليوم تسجيل 81 إصابة جديدة أمس ارتفاعاً من 59 في اليوم السابق وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم أمس 106015 إصابة مؤكدة ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

من جهتها سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 44 حالة وفاة و2018 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 421478 من ضمنهم 354300 حالة تم شفاؤها و22566 حالة وفاة.

وسجل العراق 15 حالة وفاة و5582 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان لها اليوم أن إجمالي الوفيات بالفيروس منذ بدء تفشى الجائحة بلغ 24376 والإصابات 2203365 بينما بلغ عدد المتعافين 2104993 شخصاً.

كما سجلت كوريا الجنوبية 17532 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ونقلت وكالة يونهاب عن الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية قولها اليوم “إن إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد بلغ 828637 إصابة بينما بلغ إجمالي الوفيات6782 وذلك بعد تسجيل 20 حالة وفاة جديدة.

وفي السياق ذاته سجلت إيران 44 وفاة و21996 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية وقالت وزارة الصحة الإيرانية في بيان لها اليوم إن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع منذ انتشار الوباء الى 6344179 شخصاً فيما ارتفعت الوفيات إلى 132424 حالة.

وكشف عضو مجلس الشورى الإسلامي الإيراني ابو الفضل ابو ترابي عن إصابة 30 نائباً بالبرلمان الإيراني بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن ابو ترابي قوله “إن هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي دعت جميع النواب إلى إجراء اختبار للفيروس وكان نائب رئيس المجلس علي نيكزاد الذي ترأس الجلسة البرلمانية اليوم طلب من جميع النواب إجراء فحص كوفيد 19 بعد تزايد عدد الإصابات وانتشار المتحور اوميكرون في صفوفهم.