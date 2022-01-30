“قسد” العميلة تواصل ترويع المدنيين في أحياء الحسكة وتختطف العشرات في الرقة

الحسكة – البعث:

داهمت ميليشيا “قسد” العميلة والمرتهنة للاحتلال الأمريكي حي العزيزية شرق مدينة الحسكة بعد أن قامت بتطويقه من أربعة جهات.

وأفادت مصادر أهلية بأن الميليشيا قامت بتفتيش منازل المواطنين منزلا منزلا بعد قامت بكسر وخلع وسرقة محتوياتها وعمدت إلى تجميع الأهالي في مدارس الحي الذي استولت عليه الميليشيا بقوة السلاح وحولته إلى ثكنة عسكرية تتبع لها، في وقت استقدمت تعزيزات عسكرية ومدرعات مصفحة وسط تحليق للطيران الحربي المروحي والمسير التابع لها بذريعة البحث عن الفارين من سجناء تنظيم “داعش” الإرهابي من الثانوية الصناعية.

في سياق متصل، تواصل الجهات الحكومية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية العاملة في المجال الإنساني بقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية للأسر النازحة والمهجرة في مراكز الإيواء المؤقت، فيما واصلت مؤسسة مياه الشرب بالحسكة ضخ المياه إلى الأحياء الجنوبية من المدينة، وذكر المهندس محمود العكلة مدير مؤسسة المياه بأنه تم اليوم ضخ مياه الشرب إلى أحياء النشوة الغربية والشرقية والشريعة والفيلات وفق برنامج التقنين الذي وضعته المؤسسة.

مقتل خمسة من مسلحي “قسد” جنوب الرقة

في الرقة، قتل خمسة مسلحين من ميليشيا “قسد” بهجوم شنته الفصائل الشعبية وطال أحد المواقع العسكرية للميليشيا جنوب مركز المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن هجوماً بالأسلحة المتنوعة شنته الفصائل الشعبية استهدف أحد المواقع العسكرية التابعة للميليشيا العميلة في منطقة البانوراما ما أدى إلى مقتل خمسة من مسلحيها وإصابة آخرين وتدمير أجزاء من الموقع.

ولفتت المصادر إلى أن الميليشيا استقدمت على الفور تعزيزات عسكرية وفرضت طوقا أمنيا حول مكان الاستهداف وبدأت بحملة تفتيش ومداهمة بالتوازي مع وصول عدة سيارات إسعاف.

كما واصلت ميليشيا “قسد” ممارساتها القمعية بحق السكان المدنيين حيث شنت حملة مداهمات وخطفت عدداً من المواطنين في ريف المدينة.

وقالت مصادر محلية إن “عدداً من مسلحي “قسد” داهموا منازل المواطنين في قرية الرياش بريف الرقة الشرقي واختطفوا عدداً من المواطنين من عائلة واحدة واقتادوهم إلى جهة مجهولة بعد أن عبثوا بمحتويات المنزل.

انفجار عبوة ناسفة في عفرين

إلى ذلك، أصيب عدد من المدنيين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في ناحية راجو المحتلة من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقته بمحيط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر محلية أن عبوة ناسفة تم زرعها في وقت سابق بسيارة أحد المتزعمين من مرتزقة الاحتلال التركي انفجرت وسط ناحية راجو في محيط مدينة عفرين ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين بينهم طفلة إصابتها خطيرة إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المكان.

ويأتي الانفجار في سياق الاقتتال المتواصل فيما بين المجموعات الإرهابية التابعة للاحتلال التركي والتنافس على مناطق النفوذ واقتسام المسروقات والسيطرة على الممرات غير الشرعية لتهريب المسرقات إلى الأراضي التركية.