افتتاح بنك الائتمان الأهلي بحلب

حلب – معن الغادري

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف إنعاش القطاع الإقتصادي وتقديم التسهيلات المصرفية للتجار والصناعيين وللمواطنين افتتح في حي الفرقان بحلب بنك الائتمان الأهلي .

وأكد نائب المحافظ أحمد الياسين أن حلب عصب الاقتصاد الوطني وركن أساسي في الصناعة السورية ، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي بقطاعيه العام والخاص يوجه رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد ويسهم في عملية النمو ويعطي مؤشرات وحوافز للأفراد والشركات لتمويل احتياجاتها، داعياً إدارة البنك لتوسيع فروعها والبنك الإسلامي في المحافظات ، داعياً إلى تحقيق الشراكة الحقيقية وتقديم أفضل الخدمات ووضع معايير محددة لدعم المشاريع وخاصة الإنتاجية منها وتخفيف التكاليف .

من جهته أوضح مدير فرع بنك الائتمان الأهلي أن البنك يمارس نشاطاته المصرفية والمالية من خلال مركزه الرئيسي وفروعه المنتشرة في المحافظات السورية وعددها 18 فرع ( منها 3 مغلقين مؤقتا)، ومن هذه النشاطات والأعمال على سبيل المثال لا الحصر فتح حسابات جارية و حسابات للتوفير و قبول الودائع لآجل بالعملات المختلفة وتقديم خدمات الدفع والتحصيل وجميع الخدمات المالية و المصرفية و عمليات الخصم و التسليف و إصدار الكفالات وفق الأحكام و الشروط المحددة من قبل مجلس النقد و التسليف.

يذكر أن رأسمال البنك بلغ ستة مليارات و مليون وأربعمائة و ستة و ستون ألف وثمانمائة ليرة سورية، وقد تم إدراج اسهمه في سوق دمشق للأوراق المالية في عام 2009 ليصبح المصرف شركة مساهمة مغفلة عامة.