الاسباني خواريز مدرباً لمنتخب السلة قبيل الاستحقاق العربي

بعد طول انتظار، تعاقد اتحاد كرة السلة بشكل رسمي مع المدرب الاسباني خافيير خواريز كريسبو لقيادة منتخبنا الوطني للرجال في بطولة العرب المقبلة (المقررة في الثامن من الشهر المقبل)، والنوافذ المتبقية من تصفيات كأس العالم ٢٠٢٣، حيث تم توقيع العقد مع المدرب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اتحاد اللعبة مساء أمس في مقره بمدينة الفيحاء بدمشق.

رئيس الاتحاد طريف قوطرش أكد أنه تم الاتفاق النهائي على قيادة خواريز للمنتخب في البطولة العربية، إضافة للنوافذ القادمة من التصفيات العالمية، ولكن لم يتم التصريح عن قيمة العقد المتفق عليه، مشيراً إلى أن المدرب سيكون موجوداً في سورية قبل انطلاقة النافذة بثلاثة أسابيع من أجل العمل بأريحية في تحضير المنتخب، وسيكون موجوداً في مباريات الفاينال فور أيضاً من أجل انتقاء اللاعبين بهدوء، مبيّناً أن المدرب منح الصلاحية الكاملة باختيار فريق عمله، وهذا ما تجسد في استدعائه للاعبين: جورج دولماية، وهشام عرواني كعناصر جديدة في المنتخب، مضيفاً بأن اللاعب رامي مرجانة قدم اعتذاره عن الالتحاق بصفوف المنتخب بسبب الإصابة، أما بالنسبة للاعب وائل جليلاتي الذي يلعب بالدوري السعودي فقد طلب الحضور إلى دبي مباشرة لعدم قدرته على القدوم إلى سورية.

من جهته المدرب الاسباني خواريز تحدث عن سعادته للعمل مع السلة السورية، وأنه سيعمل كل ما بوسعه لتطوير المستوى الفني، خاصة أنه شعر براحة كبيرة فور قدومه إلى سورية، وحفاوة الاستقبال الذي حظي به، مشيراً إلى أنه ينتظره عمل كبير خلال فترة تواجده في سورية عبر إجراء دراسة عن واقع كرة السلة.

ورداً على سؤال حول توقعاته للمنتخب ونتائجه في البطولة العربية، أكد خواريز أنه سيعمل على تحضير المنتخب، وسيشارك من دون لاعبين أجانب بهدف تحضير المنتخب للقاء المنتخب البحريني، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد كرة السلة.

مدربنا الوطني جورج شكر مساعد مدرب المنتخب أوضح لـ “البعث” أن منتخبنا دخل فوراً بالتدريبات بعد المؤتمر الصحفي، حيث تمت دعوة ١٨ لاعباً من نخبة اللاعبين المحليين، وستستمر التحضيرات وفق حصتين صباحية ومسائية، تحضيراً للمشاركة في بطولة المنتخبات العربية التي ستنطلق في الثامن من شهر شباط المقبل، والنافذة الثانية من التصفيات العالمية التي ستشهد لقاء منتخبي إيران والبحرين، وبيّن شكر أنه سيتم اختصار عدد اللاعبين قبل التوجه للمشاركة في البطولة العربية.

الجدير بالذكر أن المدرب الاسباني هو المدرب الثالث الذي يشرف على قيادة المنتخب في السنة الأخيرة فقط بعد الأمريكي جو ساليرنو، والروسي ميخائيل تريخوف.

عماد درويش