تمويل المشاريع الصناعية والطاقة المتجددة دون التقيد بسقوف الإقراض

دمشق- فاتن شنان

أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً، سمح بموجبه للمصارف العاملة بمنح التسهيلات الائتمانية على شكل قروض أو تمويلات لتمويل المشاريع الصناعية، إضافة لإنتاج مشاريع الطاقة المتجدّدة دون التقيّد بسقوف الإقراض المحدّدة.

وفي تقويم لهذا القرار أكد مدير عام المصرف التجاري الدكتور علي يوسف في تصريح لـ”البعث” أن القرار سيؤدي إلى دعم العملية الإنتاجية والنشاط الصناعي، كونه خصّ المشاريع الصناعية ومشاريع الطاقة المتجددة بشكل خاص، إضافة إلى المشاريع المعتمدة ذات الأولوية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، حيث يهدف القرار إلى توجيه السيولة النقدية في المصارف للعملية الإنتاجية كخطوة جادة في مسار دعم الاقتصاد الوطني بعيداً عن القروض الاستهلاكية والقروض العقارية المحدّدة بمائة مليون والتي نشطت خلال الفترة الماضية ما أدى إلى تسييل نسبة كبيرة باتجاه السوق العقارية.

وبيّن يوسف أن السقوف المحدّدة للمشاريع المتوسطة، أثرت جزئياً على نشاط الواقع الصناعي، لكن ومع صدور هذا القرار المنتظر سيكون هناك انتعاش إنتاجي وصناعي ويمكن رصد أثر القرار خلال الشهرين القادمين.