خطيب زادة: مفاوضات الاتفاق النووي حققت تقدماً ملحوظاً

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة أن المفاوضات حول الاتفاق النووي في فيينا حققت تقدماً ملحوظاً خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وأوضح خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم أن التقدم شمل المجالات الأربعة وهي إلغاء العقوبات والالتزامات النووية والتحقق من ذلك والضمانات، لافتاً إلى أن التقدم كان أسرع في بعض هذه المجالات، فيما كان أبطأ في بعضها الآخر، بسبب تقاعس الطرف الآخر في المفاوضات وعدم إعطائه الضمانات اللازمة، وكذلك عدم إبدائه المبادرة.

وقال خطيب زادة: إذا استجابت الأطراف الأخرى في محادثات فيينا لحقوق إيران الطبيعية ومطالبها المشروعة فيمكننا التوصل إلى اتفاق دائم ذي مصداقية، مضيفاً: ننتظر إعلان الولايات المتحدة قراراتها السياسية وإبلاغها لمجموعة أربعة زائد واحد،

داعياً الولايات المتحدة إلى الاستجابة لمطالب إيران في إطار الاتفاق النووي، مؤكداً أن بلاده لا تقبل بأقل من الاتفاق.

ومن المتوقع استكمال الجولة الثامنة من المحادثات بين إيران ومجموعة اربعة زائد واحد خلال الأيام المقبلة في فيينا، وذلك بهدف إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

في سياق أخر أكد مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية كاظم غريب آبادي أن فرنسا تحمي المجرمين والإرهابيين وترحب بهم، وعليها الوفاء بواجبها في مجال مكافحة الإرهاب، ورداً على تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بشأن محكومين اثنين في إيران، قال غريب آبادي: إننا نتعامل مع المجرمين وفق القانون، لكن فرنسا تدعم وترحب بالمجرمين والإرهابيين، ووجود بعض أعضاء زمرة المنافقين الإرهابية على أراضيها وتحركاتهم الحرة والنشطة تؤكد هذا الموقف.

وفي إشارة إلى فرنسا أكد غريب آبادي أن الدولة التي تستغل مواطنيها للتجسس والأعمال المنافية للأمن القومي لا يحق لها أن تتصرف كأنها على الحق، وليست في موقف يسمح لها بتحديد مهام السلطة القضائية في إيران.