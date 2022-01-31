“فيديو غناء تعليمي” خارج سياق الرسالة التربوية.. والموجه الأول: بصدد ضبط هذه المبادرات!!

لاقى ما تناقلته بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي منذ يومين لأغنية لثلاث مدرسات ينشدن أغنية باللغة الانكليزية أمام تلاميذ المدرسة، تنمراً واستياءً كبيرين من المتابعين وخاصة أن المدرسات خرجن عن السكة التربوية الصحيحة بغناء نشاز وعدم لفظ صحيح لكلمات الأغنية مما ترك أكثر من إشارة استفهام وتعجب حول ما بث على صفحة المدرسة .

“تريند” على “الفيس”

ومع الجهود المبذولة والنوايا الطيبة من المدرسات في تقديم مبادرة ترغب التلاميذ باللغة إلا أن ما حصل من أخطاء وعثرات جعلت الفيديو “تريند” على “الفيس بوك” لتبدأ من التعليقات والانتقادات اللاذعة للمعلمات الثلاث ولوزارة التربية مما دفع البعض بالدفاع عن المعلمات وأن ما حصل مجرد اجتهاد لكنه لم ينجح ليبقى شرف المحاولة شافعاً للمدرسات.

“البعث” تابعت حقيقة الفيديو ليتبين أن الفيديو قديم تم تصويره من ثلاثة أعوام في مدرسة بريف دمشق حاول المدرسات تقديم مبادرة لعلها تكون مفيدة حسب وجهة نظرهن .

المبادرات للتلاميذ

ومع ردود الأفعال المتباينة بين مع وضد كان لوزارة التربية رأي عبر الموجه الأول للغلة الانكليزية في الوزارة باسل صادق الذي لم يخف في تصريحه الخاص لـ”البعث” أن ما حصل يخرج عن الرسالة التربوية المبتغاة من أي مبادرة وما هكذا تورد الإبل حسب قوله.

وأكد صادق أن بعض الزملاء في الميدان التربوي لديه مفهوم خاطئ للمبادرة، معتبراً أن إدارة المدرسة التي نشرت هذا المقطع على صفحتها أساء للعملية التربوية بغض النظر عن نوايا الزملاء التعليمية وذلك من خلال تقصد المعلمات الغناء من دون أن يكون هناك مقدرات صوتية أو لحن منضبط، إضافة إلى الأخطاء الحاصلة في لفظ الكلمات باللغة الانكليزية، علماً أن ما هو واضح بالفيديو مدرسة للحلقة الأولى مما يؤكد عدم تطابق ما تم غناءه بفكر ووعي هؤلاء التلاميذ كون ما غني لا يتناسب قدراتهم الذهنية ورغباتهم في هذه الأعمار ليؤدي إلى نتيجة غير موفقة .

تنمر وإساءات

ولم يغفل صادق أن ما حصل من تنمر وإساءات للمدرسات غير مقبول ولاسيما أن للمعلم قدسيته ومكانته مهما حصل من أخطاء، موضحاً أن الذنب الأكبر تتحمله إدارة المدرسة التي وافقت على بث الفيديو ونشره بهذه الطريقة، إضافة إلى ضرورة متابعة صفحات المدارس من قبل مديريات التربية وضبط كل ما ينشر عبرها والتأكيد على الرسالة التربوية والتعليمة.

وأشار صادق إلى أنه في حال قيام بعض المدرسين بمبادرات غنائية أمام التلاميذ، لابد من امتلاك قدرات صوتية، بالتوزاي مع تمكّن في اللغة، ودراية كاملة بما يقدم، وملائمة الكلمات للمنهاج حسب المرحلة الدراسية.

تعميم يمنع

وكشف صادق عن تعميم سيصدر ويوزع على كافة الموجهين الاختصاصيين ينص على منع تقديم أي مبادرة من دون موافقة من المختصين ودراستها بشكل جيد من الموجهين وإدارات المدارس وضبط كل ما يقدم عبر صفحات المدارس المعتمدة .

وكون الفيديو تم تصويره في إحدى مدارس ريف دمشق، أكد مدير التربية ماهر فرج أنه تم تكليف الموجه المختص لمتابعة ما نشر وتقديم تقرير حول ذلك ومدى ملائمة هذه المبادرة مع العملية التربوية وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة أصولاً، علماً أن صفحات المدارس متابعة من قبل المكتب الصحفي في المديرية .

علي حسون