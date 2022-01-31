كوبا: سجل الولايات المتحدة سيء فيما يتعلق بحقوق الإنسان

أكد نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز دي كوسيو في مقابلة مع وكالة فرانس برس: إن سجل الولايات المتحدة سيء فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان من حيث الحقوق الديمقراطية لشعبها ولا دروس لديها لتقدمها لأي أحد، وأضاف: ليس للولايات المتحدة الحق في القيام بذلك ولا سيما التلاعب بموضوع حساس مثل حقوق الإنسان لمهاجمة البلدان التي لا تتفق معها.

وبخصوص الحصار الأمريكي على كوبا قال: ما يوضح الطبيعة القاسية وغير الأخلاقية للحصار أنه في عامي 2020 و2021 وهي أصعب فترة لوباء كورنا قررت حكومة الولايات المتحدة تعزيز إجراءات الحصار.

يشار إلى أن كوبا التي وقفت في وجه السياسات الأمريكية الاستعمارية في أمريكا اللاتينية وخاصة في فنزويلا لا تزال تتعرض لحصار اقتصادي جائر من قبل الولايات المتحدة بسبب سياساتها الرافضة لمحاولات التفرد والهيمنة الأمريكية.