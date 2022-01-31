وزير الاتصالات يفتتح عن بعد مركز خدمة المواطن بدرعا

درعا – دعاء الرفاعي

افتتح وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب، مركز خدمة المواطن الإلكتروني في محافظة درعا (عن بعد) من خلال اتصال مع المعنيين في المحافظة عبر شبكة الإنترنت، وذلك استكمالاً لمشروع خدمة المواطن الإلكتروني، والذي يقدم أكثر من خدمة إلكترونية، يمكن طلبها من خلال أي جهاز كومبيوتر أو موبايل عبر الموقع الخاص بها، وتعتبر الخدمة جزءاً من الخدمات الإلكترونية الحكومية.

وبين محافظ درعا المهندس لؤي خريطة في تصريح لـ”البعث” أن هذه الخدمة خطوة هامة في طريق تيسير أمور وشؤون المواطنين، كما أنه من شأنها تمكين المواطن من دخول التطبيق وحصوله على المراد سواء خدمات السجل المدني أو العدلي أو غيرها، معتبراً أن افتتاح المركز يأتي في إطار حالة التعافي التي تشهدها المحافظة بعد التسويات الأخيرة، والسعي لتأمين الخدمات للأهالي وضمن خطة المحافظة في إحداث مراكز خدمة المواطن وتطوير واقع عملها لتسهيل أمور المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم.

ولفت خريطة إلى أهمية هذا المركز في تأسيس حزمة واسعة من الخدمات التي تدخل في خدمة المواطن وعدم تكليفهم أي أعباء في الوصول إلى مركز الخدمة، مؤكدا جهود وزارة الاتصالات والتقانة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

المهندس أحمد الحريري مدير شركة الاتصالات بدرعا في تصريح مماثل أشار إلى أنه تم افتتاح هذا المركز اليوم ليقدم ويؤمن خدمات السجل المدني والعدلي والعاملين في الدولة عن طريق البوابة الإلكترونية، وأكد أن الإجراءات متاحة للجميع دون أي صعوبات تذكر تحمّل من ناحية إمكانية توصيل الأوراق المطلوبة، وتحديد مكان استلامها في المركز أو عن طريق المؤسسة السورية للبريد لأي عنوان يريده .

ويحقق افتتاح المركز الجديد، وفقاً للحريري، خدمة نوعية لسكان المحافظة، ويستكمل إطار الخدمات الحكومية، مؤكداً على توسيع قاعدة الخدمات المقدمة من خلال مراكز خدمة المواطن الإلكتروني لتحقيق خدمات كاملة سريعة وآمنة ومبتكرة، ومرضية لجميع المواطنين خلال الفترة المقبلة.