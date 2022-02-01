أهالي ريف إدلب المحرر يفردون مطالبهم أمام أمين الفرع والمحافظ

إدلب – يحيى بزي

طالب أهالي بلدة التح في ريف إدلب المحرر بالإسراع بتوزيع الأسمدة على الفلاحين، وتعبيد وإصلاح عدد من الطرق، وتأهيل ماتبقى من غرف صفية في مدرسة الشهيد نجيب عرنوس، وافتتاح مدرسة في بلدة تحتايا، وإيصال الكهرباء إلى الأحياء الشرقية والشمالية من البلدة، وتفعيل محطة الوقود واستثمارها، والترخيص لمعتمد غاز، وافتتاح نافذة للسورية للتجارة، وإصلاح ماتبقى من شبكة المياه، وشبكة الصرف الصحي، وقمع ظاهرة قطع الأشجار.

جاءت هذه المطالبات خلال لقاء الأهالي بأمين فرع الحزب الرفيق أحمد جاسم النجار، ومحافظ إدلب الرفيق ثائر ناصح سلهب.

وأكد النجار أن القيادتين السياسية والتنفيذية في المحافظة يعملان ضمن خطط مدروسة، وتستقي من احتياجات الأهالي التوجهات العامة والعمل على معالجتها، منوهاً بأهمية جهود المجتمع المحلي التي تتضافر مع الجهود الحكومية ليثمر من خلالها النهوض بالواقع الخدمي، مؤكداً على أهمية الابتعاد عن الخطاب، والبدء بالعمل وهو مرتبط بعودة السكان إلى منازلهم ومباشرتهم بعملية الإنتاج بكافة القطاعات.

بدوره أشار المحافظ إلى أهمية هذه اللقاءات للوقوف على الاحتياجات الأساسية للتجمعات السكانية، والاستماع للمجتمع المحلي كشريك أساسي في تحديد الأولويات، وتوجيه دفة العمل من أجل الإرتقاء بالواقع الخدمي، وتأهيل البنية التحتية وإصلاح ما تضرر خلال سنوات الحرب الظالمة على البلاد، مُحيلاً مطالب المواطنين إلى مراجعها، حيث قدم مدراء المياه والخدمات والمحروقات والتربية والأعلاف لمحة عن مجمل الأعمال التي نفذت وتنفذ بالمنطقة والمشاريع التي هي قيد الدراسة.