“التجاري”: القرض الشخصي إلى 25 مليوناً بضمانة عقارية و١٠ ملايين بضمانة الرواتب

دمشق- فاتن شنان

أصدر المصرف التجاري السوري قراراً يقضي برفع سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية بدلاً من 20 مليوناً، وذلك بموجب ضمانة عقارية، كما عدل سقف القرض الشخصي بكفالة رواتب الموظفين إلى عشرة ملايين بدلاً من خمسة ملايين بكفيل واحد أو كفيلين في حال عدم كفاية راتب الكفيل لقيمة القسط الشهري.

وبيّن المصرف أن القرار جاء استجابة للطلب المتزايد على القرض الشخصي من جهة، وتلبية لحاجة شريحة واسعة من طالبي هذا النوع من القروض، ويتم تنفيذ القروض الشخصية بضمانة الكفلاء بسقف ١٠ ملايين لمدة لا تزيد عن خمس سنوات بفائدة ١٢.٥%، وبضمانة عقارية لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، وبالفائدة المطبقة ذاتها، وتعادل الضمانة لموظفي القطاع الخاص ٢٥٠% من قيمة القرض، و٢٠٠% للفئات الأخرى من المقترضين.

وبيّن المصرف أيضاً أنه يحق للمتعامل إضافة شريك تسديد واحد بهدف زيادة مبلغ القرض من خلال زيادة مصادر الدخل: (مصدر السداد الذي يتم احتساب قيمة القرض بالاستناد إليه)، وتكون شروط دخل شريك التسديد هي نفسها المطبقة على دخل المقترض، منوّهاً إلى أن من يحق له الاقتراض يمكن أن يكون شريك تسديد باستثناء المتقاعدين: (المتقاعد لا يحق له أن يكون شريك تسديد).

وطال التعديل القرض الشخصي للعسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع، برفع سقف القرض، وتبسيط إجراءات المنح أسوة بتعديلات القرض الشخصي، على أن يصبح سقف القرض للعسكريين 25 مليون ليرة سورية بدلاً من 20 مليوناً، بضمانة عقارية أو بضمانة كفلاء، وعليه فقد تم رفع سقف القرض بضمانة رواتب موظفين كفلاء إلى 25 مليون ل.س بدلاً من 10 ملايين ل.س.