الرفيق الهلال مع انطلاق مؤتمرات الفرق السنوية: الحزب قوي عندما تكون قواعده بخير

دمشق – البعث:

بدأت اليوم الفرق الحزبية على مستوى فروع الحزب في المحافظات والجامعات بعقد مؤتمراتها السنوية بحضور قيادات الفروع والشعب والقيادات الإدارية والنقابية، وناقشت التقارير المقدمة في المجالات السياسية والتنظيمية والمهنية والثقافية. والتي تستمر لمدة شهر

الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي استهل اليوم الأول من المؤتمرات بلقاء قيادة فرع ريف دمشق للحزب حيث أكد على أهمية المرحلة الحالية في الحياة الحزبية والتي تتجلى بعقد المؤتمرات والتي تعتبر مرحلة تقييمية للمرحلة السابقة ونقطة عمل للمرحلة الحالية، مشدداً على أهمية الشفافية في العرض وواقعية الطلب في المؤتمرات.

ونوه الرفيق الهلال إلى ضرورة التنفيذ الجيد على صعيد الخطط الموضوعة من قبل قيادة فرع ريف دمشق وخطط القيادة على مستوى المكاتب والعمل على تقيم وتقويم قيادات الحزب القاعدية من خلال مؤتمراتها.

وأضاف أنه عندما تكون القيادات الحزبية القاعدية بخير يكون الحزب بخير ويجب على كافة القيادات أن تقتدي بأخلاقيات الرفيق الأمين العام للحزب بشار الأسد، وأن تدرك أن الموقع القيادي ليس وظيفة روتينية وحينما يتم تحويله لوظيفة يكون كارثة على الحزب.

بدورهم الرفاق في قيادة الفرع قدموا شرحاً عن واقع عملهم والصعوبات التي تواجههم.