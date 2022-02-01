تجربة اللاعب المغترب في رياضتنا بين واقع مفروض وخيارات غير مقنعة

تقاس قوة المنتخبات بعدد الميداليات والتتويجات التي تحصدها، بغض النظر عن تفاوت جودة وقوة كل لاعب ضمن المنتخب، أي أن النتيجة هي الأهم، لذلك تحركت العديد من البلدان نحو خطوتين مهمتين غيّرتا عالم الرياضة، عربياً على الأقل، هما الاعتماد على اللاعب المجنس، واللاعب المغترب، أما نحن، ورغم أننا اتجهنا بشكل خجول في البداية نحو تجربة الاعتماد على المغتربين، فإن هذه التجربة تشغل حالياً الشارع الرياضي من حيث جدواها، خاصة مع النتائج المتواضعة لمنتخب كرة القدم.

أمين عام اللجنة الأولمبية ناصر السيد أوضح لـ “البعث” أن الظروف التي مررنا بها في السنوات العشر الماضية دعت إلى إيجاد حلول جديدة تكفل لرياضتنا المشاركة في البطولات الدولية عبر سهولة السفر باعتبارهم متواجدين خارج البلاد، إضافة لجاهزية اللاعبين ومثابرتهم على التمرين وتطوير مستواهم، على عكس ما كان يحصل محلياً مع لاعبينا الذين عانوا من تقطع التمرين، ومن نقص حاد في التجهيزات حينها.

وكشف السيد أن العديد من الرياضات اعتمدت على لاعبيها المغتربين قبل بدء الجدل في كرتي السلة والقدم، كرياضات: الترياثلون والرماية وكرة المضرب، وأتت بنتائج جيدة قياساً بالمشاركات السابقة، أما ما يحصل في أروقة الرياضتين المحترفتين فهو أكثر تعقيداً من أن نحصره في أسطر قليلة، فتارة يلعب المدرب الدور الرئيس في استقدام أي لاعب مغترب أو مجنس، وتارة يقع الأمر على لجنة مختصة كما يحصل في كرة القدم، بالإضافة إلى رأي اتحادي اللعبتين.

وخلص السيد إلى أن أية تجربة مهما كانت ناجحة لها جانب سلبي، وتجربتنا، مقارنة بغيرنا، تعدّ يافعة، ولكن يعوّل عليها الكثير وفقاً لخطط الاتحادات، طبعاً دون المس بمعنويات لاعبينا المحليين، أو تقليص الاهتمام بمواهبنا المميزة، لتكون لدينا في المستقبل القريب منتخبات متلاحمة بين خبرة اللاعب المغترب أو المجنس، واندفاع اللاعب المحلي.

سامر الخيّر