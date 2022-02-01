تشغيل خطوط إنتاج جديدة في مخابز اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

وضع فرع المؤسسة السورية للمخابز في اللاذقية خطاً إنتاجياً جديداً في التشغيل في مخبز دمسرخو ليكتمل تشغيل الخطوط الإنتاجية الجديدة الإضافية على مستوى فرع المؤسسة و عددها خمسة خطوط.

وذكر المهندس تمام ميكائيل مدير فرع المؤسسة أن خطة تحسين الطاقة الإنتاجية المنفذة شملت أعمال تأهيل وصيانة عدد من خطوط الإنتاج والمخابز الآلية التابعة للفرع في المدينة لتحسين نوعية المنتج وزيادة الطاقة الإنتاجية من خلال العمل على تركيب خطي إنتاج جديدين في المخبز الثالث في حي دمسرخو واستبدال الخطين القديمين، مشيراً إلى أن فرع المؤسسة أنجز تركيب خط إنتاج جديد في مخبز بسنادا الآليـ وأعمال الصيانة المدنية في مخبز الباسل بحي مشروع الصليبة في مدينة اللاذقية واستبدال خط الإنتاج، موضحاً أن أعمال الصيانة والتأهيل للمخابز شملت استبدال خط إنتاج وإعادة تأهيل خط ثان في المخبز الثاني بساحة حلوم لتحسين نوعية المنتج و أعمال تجهيز مخبز عين التينة، مبيناً أن تنفيذ هذه الأعمال تكفل تطوير العملية الإنتاجية وتلبية الحاجة من مادة الخبز.