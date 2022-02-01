قضايا وملفات عالقة على طاولة “مجلس حلب”

حلب – معن الغادري

ناقش مجلس مدينة حلب في دورته العادية الأولى لهذا العام العديد من القضايا الخدمية ذات الأولوية، وجرت نقاشات عدة حول العديد من الملفات العالقة منها موضوع المواقف المأجورة، وزيادة الاهتمام بالأحياء الشرقية من المدينة، وتسريع وتائر إنجاز المشاريع المقررة ضمن خطط المجلس.

وطالب أعضاء المجلس تعديل رسوم الخدمات واللوحات وفق القانون المالي للوحدات الإدراية رقم ٣٧ لعام ٢٠٢١ ووفق مقترح لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية، وتحديد رسم الإشغال المؤقت على الأملاك العامة، ورفع رسوم غرامات الإشغال.

كما طالبت مداخلات الأعضاء بضرورة تعديل تكليف الفنادق و المطاعم بالرسوم الشهرية وبما يتناسب مع الواقع الراهن والأسعار الرائجة، وإعادة النظر بشأن العقوبات المتعلقة بالمخالفات الصحية وعدم استبدال الإغلاق بالغرامة المالية فقط .

ونوقش خلال الجلسة واقع عمل المديريات الخدمية، حيث تم مطالبتها بوضع خطة المشاريع الخدمية من قبل مدراء القطاعات حسب الحيز الجغرافي بهدف تحديد الأولويات وتوظيف الإمكانات في مكانها الصحيح، وتمت المطالبة بمعالجة البروزات والتشوهات في الشوارع الناتجة عن تحديد المواقف المأجورة، وتوجيه مديرية هندسة المرور إلى الاهتمام بالشاخصات وتنظيم السير وتحديد طريق مرور المشاة بالدهانات المناسبة.

وبين الدكتور المهندس معد المدلجي رئيس مجلس المدينة أن العمل جارٍ وبوتيرة متسارعة لإنجاز المشاريع الخدمية وتوظيف كل الدعم الممكن لتحسين الواقع الخدمي بشكل عام، داعياً المجلس والمديريات الخدمية إلى معالجة كافة الشكاوى وتلبية مطالب المواطنين بالسرعة الممكنة، مشدداً على ضرورة أن تقوم المديريات الخدمية ولجان الأحياء بالتواصل المستمر مع الأهالي والإستجابة السريعة لمطالبهم .