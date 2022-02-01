قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط في القدس وتحطم محتويات منزل الشهيد أبو شخيدم

جدّد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشدّدة من قوات الاحتلال التي اقتحمت المصلى القبلي في المسجد ونفّذت جولة استفزازية داخله. وفي القدس المحتلة أيضاً اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مخيم شعفاط شمال شرق المدينة وحاصرت منزلاً فلسطينياً.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة وداهمت منزل الشهيد فادي أبو شخيدم وحطّمت محتوياته تمهيداً لهدمه.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد أبو شخيدم الذي ارتقى برصاص الاحتلال في الحادي والعشرين من تشرين الثاني الماضي في البلدة القديمة بمدينة القدس واعتدت على عائلته واعتقلت ابنه الذي يبلغ من العمر 8 سنوات.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 31 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكر مصدر إعلامي أن قوات الاحتلال اقتحمت القدس المحتلة وبلدة قطنة وبلدات سعير شمال شرق الخليل وتقوع شرق بيت لحم وبيتا جنوب نابلس ومخيم الأمعري في رام الله ومدينة قلقيلية وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 31 منهم.

وفي قطاع غزة المحاصر، جدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اعتداءاتها على المزارعين الفلسطينيين والصيادين في القطاع.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه المزارعين الفلسطينيين شرق بيت لاهيا شمال القطاع وخان يونس جنوبه، بينما استهدفت بحرية الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر قبالة منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وكانت قوات الاحتلال اعتدت أمس على المزارعين شرق بلدتي القرارة وعبسان الكبيرة ومراكب الصيادين في البحر قبالة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك في إطار اعتداءاتها اليومية وفي ظل الحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع منذ سنوات.