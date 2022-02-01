محروقات القنيطرة تبدأ توزيع الدفعة الثانية لمازوت التدفئة

القنيطرة – محمد غالب حسين

بدات محافظة القنيطرة بتوزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة بوتيرة مقبولة بعد تخصيص محطات وقود لقرى الريف الشمالي وأخرى للريف الجنوبي؛ وقد بلغت نسبة التوزيع سبعة وعشرين بالمئة وفق تأكيدات معاون مدير التجارة الداخلية حسين عنيزان.

ومع تحديد ٤٠ ليرة تعرفة نقل تضاف على سعر الليتر يرفض أغلب الموزعين إيصال المادة إلى المنازل، علماً أن القرار يلزم أصحاب سيارات التوزيع إيصال المادة إلى مكان سكن المواطن .

ليرد عنيزان: على المواطن تقديم شكوى خطية وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ومخالفة السائق أصولاً.