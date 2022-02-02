أكثر من 18 ملياراً فاتورة دعم تراكمي حكومي لـ 131 منطقة صناعية وحرفية

دمشق- علي بلال قاسم

وصلت فاتورة المساهمات المالية التراكمية المقدمة من الحكومة لمشاريع المناطق الصناعية والحرفية منذ عام 2006 حتى تاريخه إلى 18.234 مليار ليرة تقريباً، موزعة على 131 منطقة صناعية وحرفية في مختلف المحافظات لدفع نفقات التأسيس، وبدلات الاستملاك، ولاستكمال تنفيذ أعمال البنى التحتية.

وإذا كان هذا الدعم كجزء من الاهتمام الخاص بمشاريع الوحدات الإدارية في هذا الملف عبر تقديم الإعانات المالية والفنية للمساعدة في تنفيذ المناطق الصناعية والحرفية، وتذليل أية صعوبات تعترضها، فقد تم خلال العام الماضي منح مساهمات مالية بقيمة 4.870 مليار ليرة لدعم المناطق الصناعية والحرفية في مختلف المحافظات، كما تم رصد اعتمادات بقيمة /2500/ مليون ليرة لتمويل المناطق الصناعية والحرفية من الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة لعام 2021، وكان عام 2020 قد شهد منح المناطق الصناعية والحرفية مساهمة مالية من عائدات المرسوم التشريعي 37 لعام 2015 بقيمة 3.3 مليار ليرة لإعادة تأهيل وحماية المناطق الصناعية والحرفية.

تؤكد بيانات وتقارير وزارة الإدارة المحلية أنه تم إحداث 5 مناطق صناعية وحرفية، منها 2 في محافظة حمص، و2 في محافظة ريف دمشق، و1 في محافظة طرطوس، ليصبح عدد المناطق الصناعية والحرفية المحدثة في جميع المحافظات 153 منطقة، ويبلغ عدد المقاسم الكلي في المناطق الصناعية والحرفية 56639 مقسماً، منها 29210 مخصصة، و6254 مقسماً قيد البناء، و6822 مقسماً قيد الإنتاج في جميع المحافظات، ما يؤمن أكثر من 30 ألف فرصة عمل، علماً أن عدد المقاسم التي طرحت للصناعيين بلغ حتى تاريخه 18671 مقسماً، وذلك في أهم المناطق الصناعية والحرفية قيد التنفيذ.