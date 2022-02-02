أميركا تنشر 3 آلاف جندي في شرق أوروبا خلال أيام

أفادت شبكة “سي.إن.إن” نقلا عن مسؤولين أميركيين لم تحددهم بأن من المتوقع أن تعلن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” اليوم الأربعاء أن القوات الأمريكية ستنتشر خلال الأيام المقبلة بعد أن وافق الرئيس جو بايدن رسميا على نشر المزيد من العسكريين الأميركيين في شرق أوروبا.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” فقد وجّه بايدن بنشر 3 آلاف جندي لدعم الحلفاء الأوربيين، ونحو ألفي جندي أميركي سيتم نشرهم من الولايات المتحدة إلى بولندا وألمانيا، ونحو ألف سيتم إعادة نشرهم من ألمانيا إلى رومانيا، وفق الصحيفة، ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن مسؤول أميركي القول: إن نشر القوات الأميركية في بولندا وألمانيا ورومانيا يأتي رداً على التوترات المتصاعدة المرتبطة بأوكرانيا.

من جانبه، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتبرغ عن ترحيبه بقرار الولايات المتحدة نشر قوات إضافية في شرق أوروبا، وقال في بيان: إن القرار إشارة قوية على التزام الولايات المتحدة، ويأتي على رأس الإسهامات الأميركية الأخيرة لأمننا المشترك، بما في ذلك وضع 8500 جندي في حالت تأهب لقوة الاستجابة التابعة لحلف الناتو ومجموعة حاملة الطائرات “يو إس إس هاري إس ترومان” القتالية تحت قيادة الناتو في البحر المتوسط.

وكان البنتاغون قد وضع نحو 8500 جندي أميركي في حالة تأهب لاحتمال نشرهم في أوروبا بعد أن نشرت روسيا تعزيزات عسكرية بالقرب من حدود أوكرانيا.

وفي مؤشر على أن روسيا ليست راغبة في التراجع عن موقفها، سخر الكرملين من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووصفه بأنه “مشوش تماما” كما سخر من السياسيين البريطانيين بسبب ما وصفه “غباءهم وجهلهم”.

وتنفي موسكو حشد أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا، ووجود أي نية لديها لغزو جارتها، لكنها تقول: إنها قد تتخذ إجراءات عسكرية لم تحددها إذا لم تتم تلبية مطالبها، والتي تتضمن تعهد حلف شمال الأطلسي بعدم قبول كييف ضمن عضويته.