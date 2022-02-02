الفوضى الأمنية في أمريكا مستمرة ..مقتل ضابطي أمن وطالب في حادثين منفصلين

قتل طالب وأصيب آخر بجروح بحادث إطلاق نار خارج مدرسة للشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة بولاية مينيسوتا الأمريكية، ونقلت رويترز عن الشرطة المحلية قولها في بيان اليوم، وقع إطلاق النار بالقرب من المدخل الأمامي لمدرسة ساوث إديوكيشن في مدينة ريتشفيلد بالولاية، حيث تم نقل الضحيتي إلى مستشفى بالمنطقة حيث توفي أحدهما متأثراً بجروحه والآخر في حالة حرجة، وأكدت الشرطة إنه تم احتجاز اثنين من المشتبه بهم في إطلاق النار، وتم ضبط مسدس.

وكانت ولاية فرجينيا شهدت حادثاً مماثلاً ليلة أمس، حيث نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن شرطة الولاية قولها في بيان على موقع تويتر اليوم، إن ضابطي الأمن المسؤولين عن سلامة حرم الكلية قتلا الليلة الماضية بالرصاص قبل أن يفر المشتبه فيه من مكان الحادث، مشيرة إلى أن رجال أمن من وكالات مختلفة وصلوا إلى حرم الكلية بعد الإبلاغ عن وجود إطلاق نار حيث أغلقت الشرطة مكان الحادث في حرم الكلية للتفتيش، ولفت البيان إلى إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به وهو شاب يبلغ 27 عاماً موضحاً أنه كان مصاباً بجرح غير خطير جراء طلق ناري لم يتضح ما إذا كانت الشرطة قد أطلقت النار على المشتبه به لكنه أكد أنه وجهت إليه تهمة القتل العمد مع تواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

اقتصادياً وصل حجم الدين العام الأميركي إلى مستوى قياسي، وجاء ذلك كنتيجة لتوظيف الحكومة الفيدرالية تريليونات من الدولارات في مكافحة كورونا وفق نيويورك تايمز، حسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة، أمس الثلاثاء، والذي أشار إلى أن حجم الدين العام الأميركي وصل إلى مستوى قياسي، وتجاوز 30 تريليون دولار للمرة الأولى.

ووفقاً لخبراء ماليين، تم الوصول إلى هذا المؤشر، قبل عدة سنوات مما كان متوقعاً في واشنطن، واتفق معظم الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع، على أن الدين القومي الأميركي القياسي لا يشير إلى كارثة، لأن اقتصاد البلاد ينمو على الرغم من الوباء، ولأن سعر الفائدة لا يزال منخفضاً.

سياسياً يرى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أن بلاده تتجه نحو الجحيم، في عهد الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن الذي برأي ترامب تسبب بأضرار كبيرة للوطن خلال العام الماضي، خاصة فيما يتعلق بالتضخم ووباء كورونا والحرج العسكري في أفغانستان، وأشار إلى أن سياسة بايدن أدت أيضاً إلى تدهور العلاقات الأميركية مع روسيا والصين.